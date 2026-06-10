Ученици преследваха и помогнаха да хванат пиян шофьор край Бургас

Наградиха трима ученици от Бургас, помогнали за задържането на пиян шофьор. Случаят е от 9 май, когато Коста Кичев, сестра му Стела Кичева и Росен Ранков забелязали автомобил, който се движел в платното за насрещно движение на пътя от "Слънчев бряг" към Бургас.

Колата преминавала от едната в другата лента. Учениците подали сигнал на телефон 112, след което започнали да следват водача със своя автомобил.

В един момент криволичещата кола спряла и от нея излязъл мъж. Коста Кичев и Росен Ранков го последвали, а Стела Кичева съобщила на полицейските служители точното местоположение на паркирания автомобил.

Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът шофирал с 3,18 промила алкохол в кръвта. Той вече е осъден с влязла в законна сила осъдителна присъда.

Днес районният прокурор Мария Маркова връчи почетна грамота и предметна награда на Коста Кичев и Стела Кичева, които учат в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас.

Росен Ранков, който е ученик в Професионалната гимназия по механотехника и електроника, ще получи наградата си на по-късен етап.

Прокурор Маркова поздрави учениците за проявените смелост, гражданко самосъзнание и определи действията им като пример за всички граждани.