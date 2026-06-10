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Ученици преследваха и помогнаха да хванат пиян шофьор край Бургас

Ученици преследваха и помогнаха да хванат пиян шофьор край Бургас

10 Юни, 2026 15:56 886 6

  • ученици-
  • пиян шофьор

Те забелязали автомобил, който се движел в платното за насрещно движение на пътя от „Слънчев бряг“ към Бургас

Ученици преследваха и помогнаха да хванат пиян шофьор край Бургас - 1
Снимка: Община Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наградиха трима ученици от Бургас, помогнали за задържането на пиян шофьор. Случаят е от 9 май, когато Коста Кичев, сестра му Стела Кичева и Росен Ранков забелязали автомобил, който се движел в платното за насрещно движение на пътя от "Слънчев бряг" към Бургас.

Колата преминавала от едната в другата лента. Учениците подали сигнал на телефон 112, след което започнали да следват водача със своя автомобил.

В един момент криволичещата кола спряла и от нея излязъл мъж. Коста Кичев и Росен Ранков го последвали, а Стела Кичева съобщила на полицейските служители точното местоположение на паркирания автомобил.

Пристигналите на място полицаи установили, че мъжът шофирал с 3,18 промила алкохол в кръвта. Той вече е осъден с влязла в законна сила осъдителна присъда.

Днес районният прокурор Мария Маркова връчи почетна грамота и предметна награда на Коста Кичев и Стела Кичева, които учат в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ в Бургас.

Росен Ранков, който е ученик в Професионалната гимназия по механотехника и електроника, ще получи наградата си на по-късен етап.

Прокурор Маркова поздрави учениците за проявените смелост, гражданко самосъзнание и определи действията им като пример за всички граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ели Енчева

    14 3 Отговор
    Бра-во! Така трябва!

    15:58 10.06.2026

  • 2 док

    14 3 Отговор
    Мъжът шофирал с 3,18 промила алкохол в кръвта е бил мъртво пиян и заслужава затвор!

    16:00 10.06.2026

  • 3 Един шофьор

    9 3 Отговор
    Не е вярно , не е вярно, изпил е три бири човека и голяма работа.

    16:02 10.06.2026

  • 4 кой му дреме

    7 6 Отговор
    след броени години и те ще са като него
    орис ганчуфска

    16:17 10.06.2026

  • 5 Дзак

    0 2 Отговор
    Ето Эму хочется!

    16:52 10.06.2026

  • 6 Анонимен

    6 1 Отговор
    Мирчев гледай, учениците за сериозен случай как правят. Без агресия, напрежение и прочие педерaстии!

    16:53 10.06.2026

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