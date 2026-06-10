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Любо Пенев поема Локомотив София: Официалното представяне е утре

Любо Пенев поема Локомотив София: Официалното представяне е утре

10 Юни, 2026 15:03 717 7

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  • първа лига

Нов етап за "железничарите" с опитния наставник

Любо Пенев поема Локомотив София: Официалното представяне е утре - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Локомотив София влиза в нова ера, след като клубът привлече за старши треньор добре познатото име в българския футбол – Любослав Пенев. Договорът на специалиста е със срок от една година, с опция за удължаване с още един сезон, потвърди собственикът на столичния тим Веселин Стоянов.

Официалното представяне на Пенев ще се състои на 11 юни, четвъртък, в зала „Родина“ на националния стадион „Васил Левски“. Събитието започва точно в 13:00 часа. Именно тогава ръководството на Локомотив ще даде подробности за новия треньорски щаб и амбициите на клуба за предстоящия сезон в efbet Лига.

Очаква се по време на брифинга Любо Пенев да сподели своите идеи за подготовката на отбора, както и да очертае стратегията си за постигане на по-добри резултати.

С назначаването на Пенев, Локомотив София демонстрира амбиция да се завърне сред водещите отбори в българския футбол. Всички погледи са насочени към утрешната пресконференция, която обещава да даде отговори на най-важните въпроси за бъдещето на клуба.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чикислав

    4 4 Отговор
    Защо трябваше да му събираме пари да го лекуваме в Германия? Той не е ли богат, нали е четвърти в света.

    Коментиран от #2

    15:19 10.06.2026

  • 2 ....

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "чикислав":

    Той не участва 94 беше контузен.

    Коментиран от #4

    15:33 10.06.2026

  • 3 дорн

    3 2 Отговор
    Любо корав като скала.

    15:39 10.06.2026

  • 4 Глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "....":

    Беше опериран от рак на тестиса

    15:39 10.06.2026

  • 5 антрашпиц

    1 3 Отговор
    А тоз прошляк му намериха работа най-накрая(поне за година)..

    15:40 10.06.2026

  • 6 Благой от СОФстрой

    0 5 Отговор
    "От тука до Мароко само ЛОКО-Сф" му пожелавам на Любо Пенев особено срешу МВР- "Луевски" и ЦеСКА на БНА!

    15:54 10.06.2026

  • 7 Той не беше

    3 0 Отговор
    ли на смъртно легло? Нека сме реалисти, сега е във временна ремисия, която няма да продължи дълго. Господ да му даде повече дни, но не е за треньор.

    16:04 10.06.2026

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