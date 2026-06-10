Любо Пенев поема Локомотив София: Официалното представяне е утре

Локомотив София влиза в нова ера, след като клубът привлече за старши треньор добре познатото име в българския футбол – Любослав Пенев. Договорът на специалиста е със срок от една година, с опция за удължаване с още един сезон, потвърди собственикът на столичния тим Веселин Стоянов.
Официалното представяне на Пенев ще се състои на 11 юни, четвъртък, в зала „Родина“ на националния стадион „Васил Левски“. Събитието започва точно в 13:00 часа. Именно тогава ръководството на Локомотив ще даде подробности за новия треньорски щаб и амбициите на клуба за предстоящия сезон в efbet Лига.
Очаква се по време на брифинга Любо Пенев да сподели своите идеи за подготовката на отбора, както и да очертае стратегията си за постигане на по-добри резултати.
С назначаването на Пенев, Локомотив София демонстрира амбиция да се завърне сред водещите отбори в българския футбол. Всички погледи са насочени към утрешната пресконференция, която обещава да даде отговори на най-важните въпроси за бъдещето на клуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 чикислав
Коментиран от #2
15:19 10.06.2026
2 ....
До коментар #1 от "чикислав":Той не участва 94 беше контузен.
Коментиран от #4
15:33 10.06.2026
3 дорн
15:39 10.06.2026
4 Глупости
До коментар #2 от "....":Беше опериран от рак на тестиса
15:39 10.06.2026
5 антрашпиц
15:40 10.06.2026
6 Благой от СОФстрой
15:54 10.06.2026
7 Той не беше
16:04 10.06.2026