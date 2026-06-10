Любо Пенев поема Локомотив София: Официалното представяне е утре

Локомотив София влиза в нова ера, след като клубът привлече за старши треньор добре познатото име в българския футбол – Любослав Пенев. Договорът на специалиста е със срок от една година, с опция за удължаване с още един сезон, потвърди собственикът на столичния тим Веселин Стоянов.

Официалното представяне на Пенев ще се състои на 11 юни, четвъртък, в зала „Родина“ на националния стадион „Васил Левски“. Събитието започва точно в 13:00 часа. Именно тогава ръководството на Локомотив ще даде подробности за новия треньорски щаб и амбициите на клуба за предстоящия сезон в efbet Лига.

Очаква се по време на брифинга Любо Пенев да сподели своите идеи за подготовката на отбора, както и да очертае стратегията си за постигане на по-добри резултати.

С назначаването на Пенев, Локомотив София демонстрира амбиция да се завърне сред водещите отбори в българския футбол. Всички погледи са насочени към утрешната пресконференция, която обещава да даде отговори на най-важните въпроси за бъдещето на клуба.