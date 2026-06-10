Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС

Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от БВП се формира от нейната дейност, затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за около 70 хиляди души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред БНР военният експерт проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.
"Що се отнася до това оръжие - въоръжение и техника, което е с отпаднала необходимост, очакван е този ход на новото правителство, но трябва да се отбележи, че всичко, което сме предоставили до момента, се основава на няколко решения и декларации на Народното събрание, които формират такава политика и дават такъв знак на изпълнителната власт. Лош знак е, че министърът на отбраната обявява друг вид политика, без тя да е ревизирана от Народното събрание. И то при положение, че партията на г-н Радев има пълно мнозинство и може без проблеми да вземе това решение, може би ги е страх от дебат", поясни той.
По думите на проф. Тагарев посланията на премиера и на министъра на отбраната са за вътрешната аудитория, т.е. Радев и Стоянов говорят на своя електорат, но произведоха заглавия в световните медии, които дадоха много негативен знак за западните ни партньори и за Украйна: "По този начин се противопоставят на една трайна и добре обмислена европейска политика за оказване на помощ за Украйна, като, помагайки на Украйна, ние защитаваме себе си. По тази политика няма никакви дискусии, тя е абсолютно ясна и навън няма как да се възприеме по друг начин, освен като противопоставяне на тази обща политика".
Ситуацията се променя и Украйна показва, че има силни карти, а руската икономика все повече се затруднява, и точно в този момент нашето правителство да тръгне срещу Украйна, срещу европейските и българските интереси - това е изключителна груба грешка, смята проф. Тодор Тагарев: "Един ден ще дойде време за възстановяване на Украйна и там ще се изсипят стотици милиарди евро и всеки ще търси своето място в това възстановяване, а на България ще се гледа не с добро око и няма да има доверие".
Той изтъкна, че търсенето на въоръжение и боеприпаси от класически тип относително намалява в момента, а същевременно Европа разви много мощен капацитет за производство на такива боеприпаси: "Поръчки, които вероятно са с намаляващи обеми, няма да отиват в посока, в която се наблюдава политически риск. Днес премиерът или министърът казва едно, а утре - друго, това се възприема като политически риск. И България ще бъде по-надолу в списъка от страни - производители, от които може да се поръчат боеприпаси, именно заради политическия риск, което пък ще има икономически последствия, вероятно".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
15:42 10.06.2026
2 Овчар
15:46 10.06.2026
3 Тома
15:46 10.06.2026
4 И ще
15:46 10.06.2026
5 дядото
15:47 10.06.2026
6 604
15:47 10.06.2026
7 Дгйкл
15:47 10.06.2026
8 Този е пълна отврат
15:47 10.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мурка
15:48 10.06.2026
11 До Табуреткотагаретко
15:48 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пешо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Народа ги е избрал значи това иска... скрии се тагареввв
15:49 10.06.2026
15 СТИГА
15:50 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 влък
15:50 10.06.2026
18 Този е
Как пък няма кой да го измие ....
15:50 10.06.2026
19 Тагарев,
...или още си?
Коментиран от #27
15:51 10.06.2026
20 каунь
15:52 10.06.2026
21 ааа
15:52 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахай
15:53 10.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 тралала
15:53 10.06.2026
26 Хихи
15:54 10.06.2026
27 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Тагарев,":Тагарев е работил 10 години в МО на Украйна и получава голяма пенсия от Украйна.
15:54 10.06.2026
28 Тошо фашиста
15:56 10.06.2026
29 Луд
Коментиран от #37, #48
15:56 10.06.2026
30 Жалки беZrpъбначни твapи !
Този министър на отбраната, а и целият кабинет, трудно можеха да направят по-голям гаф - както по съдържание, така и по избора на момент.
На пръв поглед става дума за поредно изказване по темата за военната помощ за Украйна. В действителност обаче въпросът е много по-голям. Той засяга мястото на България в текущи процеси, които ще определят бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическите възможности след края на войната.
Москва навлиза в период на неизвестност и смяна на властта .Смяната на властта преди да бъде съобщена от централните медии върви тихо и зад завесата - натрупват се все повече индикатори, че в Москва текат процеси на пренареждане и преход на властта. Има много аспекти.
Подобни процеси никога не се обявяват предварително и трябва да си абсолютен невежа и тотален некадърник за да се опитваш в този момент да се харесаш на Путин, който е на изхода от властта. Сигналите са много.
Коментиран от #43, #49
15:57 10.06.2026
31 Човек
15:57 10.06.2026
32 Баба ти
15:58 10.06.2026
33 ЛЕОПОЛД
15:58 10.06.2026
34 нартл
15:58 10.06.2026
35 Военна прокуратура да се самосезира
- Имал ли е връзки с чужди разузнавания докато е бил военен министър?
- Получавал ли е някакви средства за даряването на българското оръжие за Украйна?
- Вменяем ли е Тагарев?
16:00 10.06.2026
36 Имайте жал към телефона ми,моля...!
16:00 10.06.2026
37 Ха ха ха!
До коментар #29 от "Луд":Щот няма да взема комисион.
16:01 10.06.2026
38 На тагаренко
16:02 10.06.2026
39 Вале-каро
16:02 10.06.2026
40 Олигофренко
16:03 10.06.2026
41 Хайде
16:03 10.06.2026
42 Не щем акъл от...
16:03 10.06.2026
43 Оня
До коментар #30 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":Тези опорки можеш да си ги навреш знаеш къде! И следващия път докато ближеш дъrtata vмирисана Урсула се изкъпи щото sмърдиш!
16:03 10.06.2026
44 КзББ и ДП
На Украйна и трябват войници,а не оръжие
16:04 10.06.2026
45 Академик
16:05 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 123
16:05 10.06.2026
48 Последния Софиянец
До коментар #29 от "Луд":Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.
16:06 10.06.2026
49 Кога за последен път си ходил на лекар
До коментар #30 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":Отивай незабавно !
16:06 10.06.2026
50 жити
16:07 10.06.2026
51 Еййй,
16:08 10.06.2026
52 НЯМАШЕ
16:08 10.06.2026
53 Долно нищожество
Що е то?
Коментиран от #58
16:09 10.06.2026
54 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:10 10.06.2026
55 анонимен
16:10 10.06.2026
56 Калоян
16:11 10.06.2026
57 ЛГБТ
16:11 10.06.2026
58 Фил
До коментар #53 от "Долно нищожество":Шпионин на чужда държава.
16:13 10.06.2026
59 Да бе , да ! 🤔
16:14 10.06.2026
60 Гугъл шийт вю
16:14 10.06.2026
61 анонимен
16:14 10.06.2026
62 Абе Тагаревич,
16:16 10.06.2026
63 ТОЗИ ИЗРОД
16:20 10.06.2026
64 Горски
16:25 10.06.2026
65 Обикн. читателка
16:27 10.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ти ли Бе
Ти си прадател
16:28 10.06.2026
68 Тагаренко
16:29 10.06.2026
69 Тагаренко
16:30 10.06.2026