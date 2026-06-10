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Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС

Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС

10 Юни, 2026 15:41 1 334 69

  • тодор тагарев-
  • военна политика-
  • димитър стоянов

Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от БВП се формира от нейната дейност

Проф. Тагарев: Стоянов обявява друг вид политика, без да е ревизирана от НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военната ни индустрия прави небивали досега огромни обороти в последните години и около 4% от БВП се формира от нейната дейност, затова уточнението на министър Димитър Стоянов и на премиера Румен Радев прозвуча успокояващо за около 70 хиляди души, които са заети в тази индустрия и разчитат на нея за изхранването си. Това каза пред БНР военният експерт проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната.

"Що се отнася до това оръжие - въоръжение и техника, което е с отпаднала необходимост, очакван е този ход на новото правителство, но трябва да се отбележи, че всичко, което сме предоставили до момента, се основава на няколко решения и декларации на Народното събрание, които формират такава политика и дават такъв знак на изпълнителната власт. Лош знак е, че министърът на отбраната обявява друг вид политика, без тя да е ревизирана от Народното събрание. И то при положение, че партията на г-н Радев има пълно мнозинство и може без проблеми да вземе това решение, може би ги е страх от дебат", поясни той.

По думите на проф. Тагарев посланията на премиера и на министъра на отбраната са за вътрешната аудитория, т.е. Радев и Стоянов говорят на своя електорат, но произведоха заглавия в световните медии, които дадоха много негативен знак за западните ни партньори и за Украйна: "По този начин се противопоставят на една трайна и добре обмислена европейска политика за оказване на помощ за Украйна, като, помагайки на Украйна, ние защитаваме себе си. По тази политика няма никакви дискусии, тя е абсолютно ясна и навън няма как да се възприеме по друг начин, освен като противопоставяне на тази обща политика".

Ситуацията се променя и Украйна показва, че има силни карти, а руската икономика все повече се затруднява, и точно в този момент нашето правителство да тръгне срещу Украйна, срещу европейските и българските интереси - това е изключителна груба грешка, смята проф. Тодор Тагарев: "Един ден ще дойде време за възстановяване на Украйна и там ще се изсипят стотици милиарди евро и всеки ще търси своето място в това възстановяване, а на България ще се гледа не с добро око и няма да има доверие".

Той изтъкна, че търсенето на въоръжение и боеприпаси от класически тип относително намалява в момента, а същевременно Европа разви много мощен капацитет за производство на такива боеприпаси: "Поръчки, които вероятно са с намаляващи обеми, няма да отиват в посока, в която се наблюдава политически риск. Днес премиерът или министърът казва едно, а утре - друго, това се възприема като политически риск. И България ще бъде по-надолу в списъка от страни - производители, от които може да се поръчат боеприпаси, именно заради политическия риск, което пък ще има икономически последствия, вероятно".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    121 8 Отговор
    Тагаренко можем да го пратим помощ за Украйна.

    Коментиран от #14

    15:42 10.06.2026

  • 2 Овчар

    115 9 Отговор
    Този сопол от кога е професор и кой го направи..?

    15:46 10.06.2026

  • 3 Тома

    101 5 Отговор
    Защо на това лице му личи че за пари ще продаде и най милото си

    15:46 10.06.2026

  • 4 И ще

    11 47 Отговор
    цопне топтан с държавата до носа в блатото ! Не му дреме , че повлича и България , както и българския народ ! Всичко в името на БКП , Русия и червените идеи ! Забравиха и мафията и олигарсите за нула време , ще си бачкат дружно .

    15:46 10.06.2026

  • 5 дядото

    67 4 Отговор
    какво ревизиране бе глу пак.с 50-60 депутати може само да съжалявате,че джоб парата ви намалява драстично

    15:47 10.06.2026

  • 6 604

    67 6 Отговор
    Магарев на фронтъ да те нямъ комуняго дръта. Утре че набучът 2 орешника в канзас и сопот.тогъз ще си си бил дузпатъ мекере доулно!

    15:47 10.06.2026

  • 7 Дгйкл

    7 53 Отговор
    Долу RU-man рАДев!

    15:47 10.06.2026

  • 8 Този е пълна отврат

    81 5 Отговор
    Можехте да спестите "статия" с мнението на този.

    15:47 10.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мурка

    24 2 Отговор
    ОТБОРЪТ НА ----АЛТЪНКЕНЕФА

    15:48 10.06.2026

  • 11 До Табуреткотагаретко

    38 3 Отговор
    Какво греят алъш веришите на военната промишленост българския народ?

    15:48 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пешо

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Народа ги е избрал значи това иска... скрии се тагареввв

    15:49 10.06.2026

  • 15 СТИГА

    48 3 Отговор
    помощи за Украина !

    15:50 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 влък

    33 3 Отговор
    Този проф. Тодор Тагарев на какво разчита за изхранването си?

    15:50 10.06.2026

  • 18 Този е

    42 4 Отговор
    голямо, мазно, кафяво .... размазано до тоалетната чиния ....

    Как пък няма кой да го измие ....

    15:50 10.06.2026

  • 19 Тагарев,

    37 4 Отговор
    ти не беше ли на щат в Украйна
    ...или още си?

    Коментиран от #27

    15:51 10.06.2026

  • 20 каунь

    17 4 Отговор
    егу идин от петата американска колона

    15:52 10.06.2026

  • 21 ааа

    23 4 Отговор
    на тази дърта тиква трябва да му затворят устата

    15:52 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахай

    17 5 Отговор
    ТагаренкоМиндила да лапа Меча!

    15:53 10.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тралала

    8 4 Отговор
    Проф. Т/М/агарев.

    15:53 10.06.2026

  • 26 Хихи

    14 3 Отговор
    Магаре в, Да го д..аш

    15:54 10.06.2026

  • 27 Последния Софиянец

    30 3 Отговор

    До коментар #19 от "Тагарев,":

    Тагарев е работил 10 години в МО на Украйна и получава голяма пенсия от Украйна.

    15:54 10.06.2026

  • 28 Тошо фашиста

    23 3 Отговор
    Ненормалник ален урко фашист

    15:56 10.06.2026

  • 29 Луд

    27 2 Отговор
    Защо ли този Украински шпионин се е притеснил за доходите на работещи във военната индустрия като тои лично подари БТРите както Костов танковете .Прекомерният светец и Богу не е драг.

    Коментиран от #37, #48

    15:56 10.06.2026

  • 30 Жалки беZrpъбначни твapи !

    5 17 Отговор
    Най-лошият момент за най-лошото послание.
    Този министър на отбраната, а и целият кабинет, трудно можеха да направят по-голям гаф - както по съдържание, така и по избора на момент.
    На пръв поглед става дума за поредно изказване по темата за военната помощ за Украйна. В действителност обаче въпросът е много по-голям. Той засяга мястото на България в текущи процеси, които ще определят бъдещата архитектура на сигурността в Европа и икономическите възможности след края на войната.
    Москва навлиза в период на неизвестност и смяна на властта .Смяната на властта преди да бъде съобщена от централните медии върви тихо и зад завесата - натрупват се все повече индикатори, че в Москва текат процеси на пренареждане и преход на властта. Има много аспекти.
    Подобни процеси никога не се обявяват предварително и трябва да си абсолютен невежа и тотален некадърник за да се опитваш в този момент да се харесаш на Путин, който е на изхода от властта. Сигналите са много.

    Коментиран от #43, #49

    15:57 10.06.2026

  • 31 Човек

    7 1 Отговор
    Абе не знам защо ама много искам да се срещна с този човечец,ей тъй от близичко да му река две три неща ! Сега не си мислете глупости,само ще го погаля по главицата НЕЖНО!

    15:57 10.06.2026

  • 32 Баба ти

    15 1 Отговор
    Тоя спукан капот, укра, британски, американски агент, раздаде всичко що имахме за 5 стинки. В затвора.

    15:58 10.06.2026

  • 33 ЛЕОПОЛД

    11 1 Отговор
    ТАГАРЕВ ВЪРВИ НМГЗ

    15:58 10.06.2026

  • 34 нартл

    16 1 Отговор
    еврейкска подлого, пита ли българския народ преди да се постелиш на зеления наркоман?

    15:58 10.06.2026

  • 35 Военна прокуратура да се самосезира

    18 1 Отговор
    Да се започне разследване за национално предателство на Тагарев.
    - Имал ли е връзки с чужди разузнавания докато е бил военен министър?
    - Получавал ли е някакви средства за даряването на българското оръжие за Украйна?
    - Вменяем ли е Тагарев?

    16:00 10.06.2026

  • 36 Имайте жал към телефона ми,моля...!

    16 1 Отговор
    Не го давайте повече тоя,че като го видя и изпитвам желания да си тресна телефона,в тротоара ..🙄😮‍💨😨🫢!

    16:00 10.06.2026

  • 37 Ха ха ха!

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Луд":

    Щот няма да взема комисион.

    16:01 10.06.2026

  • 38 На тагаренко

    2 1 Отговор
    Бия една звездичка

    16:02 10.06.2026

  • 39 Вале-каро

    11 0 Отговор
    Един ден ще възстановявамеУкрайна ,колкото възстановихме Ирак .Къде са ни парите от Ирак?

    16:02 10.06.2026

  • 40 Олигофренко

    13 0 Отговор
    На този цървул ако му направят ревизия на министерстването, ще се размирише яко.

    16:03 10.06.2026

  • 41 Хайде

    13 0 Отговор
    профт тагаренко вземай мешката и дим да те няма в укрия

    16:03 10.06.2026

  • 42 Не щем акъл от...

    8 0 Отговор
    ...пребоядисани хамелеони,завършили ,,Московската Военна Академия" - учили по съветски учебници и закърмени със сталинистки тертип...!

    16:03 10.06.2026

  • 43 Оня

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    Тези опорки можеш да си ги навреш знаеш къде! И следващия път докато ближеш дъrtata vмирисана Урсула се изкъпи щото sмърдиш!

    16:03 10.06.2026

  • 44 КзББ и ДП

    8 0 Отговор
    Марш за Украйна. Заедно с ППДБ,ГЕРБ,БСП,ДПС,ИТН и членовете им.
    На Украйна и трябват войници,а не оръжие

    16:04 10.06.2026

  • 45 Академик

    7 0 Отговор
    Магарев теб пък кой те пита , куче мръсно ..

    16:05 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 123

    8 0 Отговор
    На този вече и не му чета глупостите.Ясно е че политиката към Украйна трябва да се промени независимо от желанието на българските слугинажбрюкселски партии.Българският народ го иска и го показа недвусмислено на изборите.А такива като този могат само да скимтят или по добре да заминават към работодателите си в Украйна.

    16:05 10.06.2026

  • 48 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #29 от "Луд":

    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.

    16:06 10.06.2026

  • 49 Кога за последен път си ходил на лекар

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Жалки беZrpъбначни твapи !":

    Отивай незабавно !

    16:06 10.06.2026

  • 50 жити

    8 0 Отговор
    Този смр..длив парц..ал кога ще бъде съден от военен съд за държавна измяна и предателство.После да бъде приспан вовеки.

    16:07 10.06.2026

  • 51 Еййй,

    5 0 Отговор
    ама не се спряхте с глупостите на тоя комунистически доносник агент

    16:08 10.06.2026

  • 52 НЯМАШЕ

    6 0 Отговор
    Нужда да го публикувате тоя,не е интересен.Единствено му остсва да заминава на фронта и да се бие за Украйна.Тагаренко,твоето време свърши.Сега други са на власт,истински избрани от народа.

    16:08 10.06.2026

  • 53 Долно нищожество

    7 0 Отговор
    Хем обратен, хем фашага, хем нагъл.
    Що е то?

    Коментиран от #58

    16:09 10.06.2026

  • 54 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    Този магаренко гариза повечето ракети за С-300 на бандерите, под предлог, че били дефектни. Тогава, защо укрите ги взеха? Много е удобно и оригинално да кажеш, че някаква техника е с отпаднала необходимост, за да я харижеш! Руснаците и Т-34 пратиха на фронта - как не са се сетили, че е с отпаднала необходимост?

    16:10 10.06.2026

  • 55 анонимен

    6 0 Отговор
    Авантата за Украйна свърши. Само Тагарев не разбра.

    16:10 10.06.2026

  • 56 Калоян

    5 0 Отговор
    Имаме огромно количество от ,,политици с отпаднала необходимост",които спокойно да шарнем в Укрия.В това число и този служител на укринските тайни служби,назначен на заплата в България.

    16:11 10.06.2026

  • 57 ЛГБТ

    3 0 Отговор
    Марш

    16:11 10.06.2026

  • 58 Фил

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Долно нищожество":

    Шпионин на чужда държава.

    16:13 10.06.2026

  • 59 Да бе , да ! 🤔

    4 0 Отговор
    От продажбите на оръжие се облажвате ти , олигарсите - собственици на оръжейните заводи и пенсиите в Атлантическия клуб . За българите остава резила , че помага на хиените в Брюксел да нападат Русия .

    16:14 10.06.2026

  • 60 Гугъл шийт вю

    4 0 Отговор
    Представяте ли си, че някъде там има един мucир, на когото се плащат няколко хиляди евро месечно да пише тези глупости какви ляиня е изтpoпал този жaлък бaндит и подобните на него.

    16:14 10.06.2026

  • 61 анонимен

    4 0 Отговор
    Тагарев е в конфрикт на интереси по отношение на Украйна и не може да се изказва от позицията на експерт. Друг е въпросът каква му е експертизата.

    16:14 10.06.2026

  • 62 Абе Тагаревич,

    3 0 Отговор
    Абе айде освести се... ОЙДЕ КОНЬО У РЯКАТА други времена са, друг поръчва музиката... като ти са толкова мили бандерите кой те спира ... пушка, мешка, вокзал и на фронта да ги браниш!!!

    16:16 10.06.2026

  • 63 ТОЗИ ИЗРОД

    9 0 Отговор
    ОЩЕ ЛИ НЕ СА ГО ОБЕСИЛИ.

    16:20 10.06.2026

  • 64 Горски

    1 0 Отговор
    На дупедавците - Честито ! Браво на Радев ! Край на подаръците за фашистите от Украйна. Прекупвачите или свалят надценките или отиват в затвора....заедно с Борисов. Сега да изгоним украинската напаст от страната, която е заляла цялото черноморие и се държи арогантно и крайно неуважително спрямо всички Българи! Оръжието, което елементарните български политически подметки щедро подаряваха на бандеровцте, биваше продавано от тях на приятелите им от мексиканските и колумбийски наркокартели и се изнасяше редовно с контейнери от Одеса.Ако има истински български евроатлантици милеещи за 404,нека организират завръщането на десетките им хиляди годни за военна служба дезертьори, които събират тен на българските плажове.

    16:25 10.06.2026

  • 65 Обикн. читателка

    2 0 Отговор
    Ядеш българския хляб,първо помисли за хората които са го произвели,стига с тези предателски твои действия.

    16:27 10.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ти ли Бе

    1 0 Отговор
    Ку син... що не каза за Гюров такива неща..
    Ти си прадател

    16:28 10.06.2026

  • 68 Тагаренко

    0 0 Отговор
    Радев има мнозинство в НС и не е необходимо политиката на правителството да се съобразява с укро фашистите от Баба Алино в парламента

    16:29 10.06.2026

  • 69 Тагаренко

    0 0 Отговор
    Какво ще ревизирате бе? Вие нямате депутати да ревизирате, ревизират тези с депутатите!

    16:30 10.06.2026

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