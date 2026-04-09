Райо Валекано разгроми АЕК, Мартин Георгиев отново остана извън терена

Райо Валекано не остави никакви шансове на гостуващия АЕК и постигна категорична победа с 3:0 в първия четвъртфинален сблъсък от Лигата на конференциите. Срещата се превърна в кошмар за гръцкия тим, който ще трябва да търси чудо в реванша в Атина след седмица.

Още с първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и хъс за победа. Само две минути след началото на двубоя Илиас Акомаш се възползва от прецизно подаване на Алваро Гарсия и откри резултата, хвърляйки трибуните в екстаз.

В 20-ата минута Флориан Льожон успя да прати топката във вратата на АЕК, но радостта му бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе отменен поради засада. Испанският тим обаче не се отказа и в добавеното време на първата част Унай Лопес удвои преднината на Райо, с което практически предреши изхода на срещата.

След почивката АЕК така и не намери сили да се противопостави на вихрената игра на домакините. В 74-ата минута Иси Пласон реализира дузпа и оформи крайното 3:0, с което Райо Валекано направи огромна крачка към полуфиналите.

За съжаление на българските фенове, националът Мартин Георгиев отново не получи шанс за изява и остана на резервната скамейка през целия мач.