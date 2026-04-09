Новини
Спорт »
Световен футбол »
Райо Валекано разгроми АЕК, Мартин Георгиев отново остана извън терена

9 Април, 2026 22:11 660 0

Испанският тим натрупа преднина от три гола преди реванша

Снимка: БГНЕС/EПA
Райо Валекано не остави никакви шансове на гостуващия АЕК и постигна категорична победа с 3:0 в първия четвъртфинален сблъсък от Лигата на конференциите. Срещата се превърна в кошмар за гръцкия тим, който ще трябва да търси чудо в реванша в Атина след седмица.

Още с първия съдийски сигнал домакините демонстрираха амбиция и хъс за победа. Само две минути след началото на двубоя Илиас Акомаш се възползва от прецизно подаване на Алваро Гарсия и откри резултата, хвърляйки трибуните в екстаз.

В 20-ата минута Флориан Льожон успя да прати топката във вратата на АЕК, но радостта му бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе отменен поради засада. Испанският тим обаче не се отказа и в добавеното време на първата част Унай Лопес удвои преднината на Райо, с което практически предреши изхода на срещата.

След почивката АЕК така и не намери сили да се противопостави на вихрената игра на домакините. В 74-ата минута Иси Пласон реализира дузпа и оформи крайното 3:0, с което Райо Валекано направи огромна крачка към полуфиналите.

За съжаление на българските фенове, националът Мартин Георгиев отново не получи шанс за изява и остана на резервната скамейка през целия мач.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове