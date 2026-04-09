Левски спечели домакинството си на Арда

Левски спечели домакинството си на Арда

9 Април, 2026 22:33 1 042 9

Точен за успеха беше Евертон Бала

Левски спечели домакинството си на Арда - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Отборът на Левски записа изключително важна победа с 1:0 при домакинството си на Арда Кърджали в двубой от предпоследния за редовния сезон 29-и кръг на Първа лига. Пред своите фенове на стадион „Георги Аспарухов“ столичани успяха да се възползват от численото си превъзходство, след като гостите играха близо час с човек по-малко. В герой за „сините“ отново се превърна Евертон Бала, който отбеляза единственото попадение през второто полувреме. По този начин "сините" се възползваха от грешния ход на Лудогорец и отново поведоха с 9 точки на върха в класирането.

Двубоят започна с изненадващо добра възможност за гостите още в 5-ата минута. Защитникът на Левски Стипе Вуликич допусна груба грешка в собственото си наказателно поле, подарявайки топката на Серкан Юсеин, но ударът на халфа бе блокиран навреме. Домакините отговориха в 11-ата минута, когато Мазир Сула центрира към Евертон Бала, но изстрелът с глава на бразилеца премина покрай целта.

Средата на полувремето премина под знака на далечните удари, като Георги Костадинов и Евертон Бала пробваха мерника си за Левски, а Вячеслав Велев и Бирсент Карагарен отговориха за Арда, но без да затруднят вратарите.

В 24-ата минута се стигна до неприятен инцидент. При борба за висока топка Оливер Камдем и Мартин Паскалев се сблъскаха тежко глава в глава. Медицинските щабове реагираха мигновено, като Паскалев бе с превързана глава и не успя да продължи, отстъпвайки мястото си на Емил Виячки.

Ключовият момент през първата част настъпи в 36-ата минута, когато Арда остана с десет души на терена. Лъчезар Котев влезе остро в краката на Георги Костадинов и главният съдия Радослав Гидженов бе безкомпромисен, показвайки му втори жълт и съответно червен картон, въпреки протестите на гостите, че играе с топката.

Въпреки че останаха с човек по-малко, родопчани организираха отлична контраатака в края на полувремето, при която Светослав Ковачев стреля опасно от 20-ина метра.

Второто полувреме стартира с масиран натиск на домакините. Още в 48-ата минута Алдаир изведе Евертон Бала в наказателното поле, но прецизният удар на бразилеца бе отразен с брилянтен плонж от вратаря Анатолий Господинов. Гостите напомниха за себе си малко по-късно, когато грешка на Никола Серафимов позволи на Серкан Юсеин да стреля опасно, но над вратата.

Натискът на Левски даде резултат в 64-ата минута. Армстронг Око-Флекс демонстрира отлична скорост, пробивайки мощно по десния фланг. Той стигна до аутлинията и пусна перфектно успоредно подаване към свободния Евертон Бала, който отблизо не сгреши за 1:0.

До края на мача „сините“ имаха възможности да решат всичко. Радослав Кирилов уцели греда (след отсъдено нарушение в атака), а в 80-ата минута Хуан Переа бе изведен на отлична позиция, но Анатолий Господинов отново се намеси решително.

В заключителните минути. В 87-ата минута удар с глава на Атанас Кабов премина над напречната греда.

ЛЕВСКИ - АРДА 1:0
1:0 Евертон Бала 64`

ЛЕВСКИ: 92. Светослав Вуцов - 71. Оливер Камдем (88' - 18. Гашпер Търдин), 31. Никола Серафимов, 6. Стипе Вуликич, 4. Кристиан Макун (46' -21. Алдаир) - 70. Георги Костадинов (К) (46' - 8. Карлос Охене), 47. Акрам Бурас - 99. Радослав Кирилов, 22. Мазир Сула (90' - 10. Асен Митков), 11. Армстронг Око-Флекс (73' - 9. Хуан Переа) - 17. Евертон Бала

Старши треньор: Хулио Веласкес

АРДА: 1. Анатолий Господинов (К) - 2. Густаво Каскардо (81' - 35. Димитър Велковски), 93. Феликс Ебоа Ебоа, 24. Мартин Паскалев (30' - 23. Емил Виячки), 21. Вячеслав Велев - 18. Джелал Хюсеинов, 80. Лъчезар Котев - 99. Бирсент Карагарен, 20. Серкан Юсеин (73' - 4. Давид Акинтола),, 10. Светослав Ковачев (73' - 8. Атанас Кабов) - 30. Уилсон Самаке (73' - 17. Патрик Луан)

Старши треньор: Александър Тунчев


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ронго

    8 2 Отговор
    осакатен гълъб лесно се приземява после в европа съдиите ще са виновни щото не са като нашите

    Коментиран от #4, #7

    23:07 09.04.2026

  • 2 ЕлМафиозо

    8 5 Отговор
    е тва е пълна пародия/корупция, червен картон, гол след засада ........

    23:13 09.04.2026

  • 3 Син Хун

    2 4 Отговор
    Синия, тим, любим победи както в предните кръгове биха резньовете и микренци. Какво не е ясно!?

    23:15 09.04.2026

  • 4 Баржата

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "ронго":

    ...ти го казваш колежке "в Европа" а не Цацка-недобаражена

    00:04 10.04.2026

  • 5 Локо Пловдив

    5 2 Отговор
    Ще ги добутат до титлата! Трудно, защото са некадърни, но ще ги добутат!

    Коментиран от #9

    00:05 10.04.2026

  • 6 Милко Балев

    1 1 Отговор
    Другари, влизайте си на мача с Монтана и мечтайте за следващия сезон. Тук не е място за недо...НИ привърженици и проекти.

    00:07 10.04.2026

  • 7 Лидогорец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ронго":

    Лудогорец е единственият ни отбор на ниво в евротурнирите и то на добро и постоянно ниво. От как се появиха в А група и са шампиони само ЦСКА освен Лудогорец успя да се класира за редовна фаза на нещо(на два пъти) а Лудогорец се класира редовно. Дори и да не станат шампиони тази година или пък за някое по-известно време, останалите ни отбори бая трудно ще доближат тяхното ниво през годините в евротурнирите. Не съм от феновете на Лудогорец, но постиженията им са реални и трябва да се отчетат.

    00:38 10.04.2026

  • 8 Лойко

    3 0 Отговор
    Пяк със съдийска подкрепа - чиста засада.
    А за дузпа срещу Локо Пд.... голян позор...

    01:59 10.04.2026

  • 9 Ами..

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Локо Пловдив":

    Абсолютно си прав.

    02:06 10.04.2026

