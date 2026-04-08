Макрон свика заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност след обявеното примирие в Персийския залив

Френският президент Еманюел Макрон насрочи заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност за сутринта на 8 април, за да обсъди ситуацията в Иран, съобщиха от Елисейският дворец, предаде BFM.

Съветът по отбрана ще се събере в сряда в 8:30 ч. местно време.

Министри и служители, отговорни за въпросите на сигурността, ще участват в заседанието.

Ирак и Египет приветстваха обявяването на прекратяване на огъня между Иран и неговите противници във военната конфронтация в Персийския залив – Съединените щати и Израел, предадоха от външните министерства на арабските републики.

„Ирак потвърждава подкрепата си за всички регионални и международни усилия за овладяване на кризи и приоритизиране на диалога и дипломацията и подчертава значението на пълното спазване на прекратяването на огъня“, се казва в изявление на иракското външно министерство.

От своя страна Египет обяви „одобрението си за спиране на военните операции в региона“.

В прессъобщение на египетското външно министерство се отбелязва, че Кайро „приветства съгласието на САЩ за спиране на военните операции в региона за две седмици“.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати отлагат ударите по енергийната инфраструктура на Иран за две седмици.

Той обяви, че двустранното прекратяване на огъня ще остане в сила между Вашингтон и Техеран през този период.

Тръмп обяви, че след дискусии с пакистанския премиер Шахбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир относно искането им за „отлагане на използването на разрушителна сила срещу Иран тази вечер“, се е съгласил да спре бомбардировките и атаката срещу Иран за две седмици.

Той отбеляза, че едно от условията е готовността на Иран да „напълно, незабавно и безопасно отвори отново Ормузкия проток“.

Както заяви американският лидер, „това ще бъде двустранно прекратяване на огъня“. Той обясни решението си, като каза, че американските военни „вече са изпълнили и надхвърлили всички военни цели и са постигнали значителен напредък в постигането на конкретни споразумения за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“.

Тръмп заяви, че Съединените щати са „получили 10-точково предложение от Иран“. Той отбеляза, че това „е работната основа“ за преговорите.

САЩ са уверени, че ще бъде възможно да се постигне пълно съгласие по споразуменията с Ислямската република в рамките на две седмици.

Според CNN Израел се е съгласил да се присъедини към САЩ, като се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня.

Tasnim съобщи, че Иран, САЩ и Израел ще установят двуседмично прекратяване на огъня при определени условия.

Axios потвърди, че САЩ очакват прекратяването на огъня с Иран да влезе в сила след отварянето на Ормузкия проток.

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след прекратяването на огъня, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Първият кръг от мирните преговори между САЩ и Иран се очаква да се проведе в Исламабад на 10 април, съобщи Axios.

Иран заяви, че преговорите с неговите „противници“ ще се проведат в рамките на 15 дни.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че се водят дискусии относно директни контакти между представители на САЩ и Иран.

Приемането от страна на САЩ на инициативата на Пакистан за двуседмично прекратяване на огъня с Иран е „последователно отстъпление“ от страна на Тръмп, заяви иранската държавна телевизия.

Иран обяви победа и „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, съобщи Press TV.