Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Макрон свика заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност след обявеното примирие в Персийския залив

Макрон свика заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност след обявеното примирие в Персийския залив

8 Април, 2026 03:28, обновена 8 Април, 2026 06:07 2 227 10

  • иран-
  • египет-
  • ирак-
  • сащ-
  • война-
  • преговори-
  • примирие

Ирак и Египет приветстваха обявяването на прекратяване на огъня между Иран и неговите противници във военната конфронтация в Персийския залив – Съединените щати и Израел

Макрон свика заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност след обявеното примирие в Персийския залив - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон насрочи заседание на Съвета по отбрана и национална сигурност за сутринта на 8 април, за да обсъди ситуацията в Иран, съобщиха от Елисейският дворец, предаде BFM.

Съветът по отбрана ще се събере в сряда в 8:30 ч. местно време.

Министри и служители, отговорни за въпросите на сигурността, ще участват в заседанието.

Ирак и Египет приветстваха обявяването на прекратяване на огъня между Иран и неговите противници във военната конфронтация в Персийския залив – Съединените щати и Израел, предадоха от външните министерства на арабските републики.

„Ирак потвърждава подкрепата си за всички регионални и международни усилия за овладяване на кризи и приоритизиране на диалога и дипломацията и подчертава значението на пълното спазване на прекратяването на огъня“, се казва в изявление на иракското външно министерство.

От своя страна Египет обяви „одобрението си за спиране на военните операции в региона“.

В прессъобщение на египетското външно министерство се отбелязва, че Кайро „приветства съгласието на САЩ за спиране на военните операции в региона за две седмици“.

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати отлагат ударите по енергийната инфраструктура на Иран за две седмици.

Той обяви, че двустранното прекратяване на огъня ще остане в сила между Вашингтон и Техеран през този период.

Тръмп обяви, че след дискусии с пакистанския премиер Шахбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир относно искането им за „отлагане на използването на разрушителна сила срещу Иран тази вечер“, се е съгласил да спре бомбардировките и атаката срещу Иран за две седмици.

Той отбеляза, че едно от условията е готовността на Иран да „напълно, незабавно и безопасно отвори отново Ормузкия проток“.

Както заяви американският лидер, „това ще бъде двустранно прекратяване на огъня“. Той обясни решението си, като каза, че американските военни „вече са изпълнили и надхвърлили всички военни цели и са постигнали значителен напредък в постигането на конкретни споразумения за дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“.

Тръмп заяви, че Съединените щати са „получили 10-точково предложение от Иран“. Той отбеляза, че това „е работната основа“ за преговорите.

САЩ са уверени, че ще бъде възможно да се постигне пълно съгласие по споразуменията с Ислямската република в рамките на две седмици.

Според CNN Израел се е съгласил да се присъедини към САЩ, като се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня.

Tasnim съобщи, че Иран, САЩ и Израел ще установят двуседмично прекратяване на огъня при определени условия.

Axios потвърди, че САЩ очакват прекратяването на огъня с Иран да влезе в сила след отварянето на Ормузкия проток.

Преминаването през Ормузкия проток ще бъде свободно в рамките на две седмици след прекратяването на огъня, заяви иранският външен министър Абас Арагчи.

Първият кръг от мирните преговори между САЩ и Иран се очаква да се проведе в Исламабад на 10 април, съобщи Axios.

Иран заяви, че преговорите с неговите „противници“ ще се проведат в рамките на 15 дни.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че се водят дискусии относно директни контакти между представители на САЩ и Иран.

Приемането от страна на САЩ на инициативата на Пакистан за двуседмично прекратяване на огъня с Иран е „последователно отстъпление“ от страна на Тръмп, заяви иранската държавна телевизия.
Иран обяви победа и „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, съобщи Press TV.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоа па

    16 2 Отговор
    Кво го интересуват иранците? Що не си гледа дядото...

    06:10 08.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 1 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата убити от нашето летище София.

    06:13 08.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    Кво да ви кажа нпо-грантаджии оснвен, че епичен гняв се превърна в епичен резил за господарите ви. Бухахахахахахаха. Сега дончо и еврюпейджърите ще го ударите на молби за отваряне на пролива и репарации ще плащате.

    Коментиран от #5

    06:14 08.04.2026

  • 4 Ало, ало

    16 1 Отговор
    Макрончо сега ли ще се включва във войната?

    06:18 08.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Суецкия канал беше края на Английската империя а Ормузкият проток е края на Американската империя.

    06:18 08.04.2026

  • 6 НА ДЕДО МОМЧЕТО

    16 1 Отговор
    Се бута да стане фактор. Типичен педльо.

    06:21 08.04.2026

  • 7 Жоро

    5 1 Отговор
    Бабиното на кой му пука за неговите решения

    07:37 08.04.2026

  • 8 Ццц

    4 0 Отговор
    Макрон с нова среща на върха! С нея изпреварва по серии рекордьора "Дързост и красота". Основна тема няма да е Близкия изток, защото така или иначе никой не се съобразява с Франция и ЕС. Темата е как да опазим президента от лошото отношение на съпруга му?

    07:47 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дедо Бриджит

    2 1 Отговор
    Този бабо ееб какво пак се е активирал? Пак ще ми яде шамарите.

    08:12 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания