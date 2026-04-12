Дерби с огромен залог - Манчестър Сити гостува на Челси

Битката за титлата във Висшата лига навлиза в своята финална фаза, а един от най-очакваните сблъсъци е гостуването на Манчестър Сити на „Стамфорд Бридж“. Двубоят е днес от 18:00 часа на стадион „Стамфорд Бридж“.

Хората на Пеп Гуардиола заемат втората позиция и са в преследване на лидера Арсенал, докато Челси, под ръководството на Лиъм Росиниър, се бори за завръщане в Шампионската лига.

„Гражданите“ нямат право на никакви грешки, особено след изненадващата загуба на лидера от Борнемут вчера. В момента разликата на върха между двата тима е девет точки, като Сити е и с два мача по-малко.

Челси влиза в този мач със смесени чувства. В първенството лондончани записаха поредица от разочароващи резултати, включително четири поредни загуби, които ги оставиха на шесто място. Самочувствието им обаче бе донякъде възстановено след разгромната победа със 7:0 над Порт Вейл във ФА Къп. Сега въпросът е дали могат да пренесат тази голова мощ срещу един от най-силните отбори в шампионата

Манчестър Сити, от своя страна, изглежда в превъзходна форма. „Гражданите“ наскоро разгромиха Ливърпул с 4:0 за ФА Къп, като Ерлинг Холанд отново показа хищническия си инстинкт с хеттрик. Сити традиционно доминира през месец април, като статистиката показва, че са спечелили 28 от последните си 31 шампионатни мача през този месец.

Погледите ще бъдат насочени към Коул Палмър, който се изправя срещу бившия си клуб. В атака „сините“ ще разчитат още на Жоао Педро и младия Естевао. Мойсес Кайседо ще има тежката задача да контролира центъра на терена.

Ерлинг Холанд е в центъра на вниманието след завръщането си към най-добрата си форма. Внимание заслужават и младите таланти Нико О'Райли и Раян Шерки, които блестят в последно време, заедно с опитния Родри.

Историята определено не е на страната на Челси – лондончани нямат победа над Сити от финала на Шампионската лига през 2021 г. насам. Последният мач между двата тима на „Етихад“ завърши при равенство 1:1, което дава известна надежда на домакините.

Въпреки че двубоят е на „Стамфорд Бридж“, тимът на Манчестър Сити остава фаворит в сблъсъка. За Челси точка или три от този мач са жизненоважни, за да не изостанат от Ливърпул в битката за топ 5. За Сити всяка грешка може да означава край на мечтите за титлата.

Вероятни състави:

Челси: Санчес; Густо, Фофана, Адарабийо, Кукурея; Сантос, Кайседо; Нето, Палмър, Естевао; Педро.

Манчестър Сити: Донарума; Нунеш, Хусанов, Гехи, О'Райли; Силва, Родри; Семеньо, Шерки, Доку; Холанд.