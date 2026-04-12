Този път Сливен ги победи „само“ 31:0

Лидерът в местната областна футболна група ФК Сливен за втори път през сезона разби Златните войводи (с. Злати войвода). След като през есента спечели с 34:0, този път сливенският тим се оказа по-милостив и спечели „само“ с 31:0.

Срещата беше част от 21 кръг на първенството. ФК Сливен е лидер с 51 точки и голова разлика 195:19. Златните войводи заемат последното 13-о място без спечелен актив. От началото на сезона отборът е вкарал 11 гола, а е получил 368.