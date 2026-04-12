Хулио Веласкес не е побеждавал само ЦСКА

Едно от нещата, заради които Хулио Веласкес е критикуван през този сезон е представянето на отбора му в дербитата. Ако трябва да бъдем съвсем конкретни това се отнася най-вече за двубоите с ЦСКА и Лудогорец.

Дотук Левски има 5 мача срещу тези противници през сезона, в които Левски не успя да вкара гол и все само една точка – при домакинството срещу Лудогорец на „Герена“ за първенство през есента. С ЦСКА се е срещнал само веднъж от лятото насам, но пък тъкмо „червените“ са единственият тим, срещу когото нулата продължава да стои в графата с победите му, откакто дойде в България, пише "Мач Телеграф".

Освен през есента когато падна с 0:1, Веласкес дотук има още едно дерби с „червените“. То бе през пролетта на 2025-а. И в онзи мач на 2 март испанецът бе на път да загуби, тъй като тимът му изоставаше с 0:2 в петата минута на добавеното време. След това обаче с късни попадения на Илиян Стефанов и Алдаир, Левски стигна до 2:2.

За вече близо година и половина в България, специалистът от Саламанка се срещна най-много пъти с Лудогорец – 7. В тези срещи има една победа (с 2:1 при дебюта си начело на тима), 3 равенства и 3 загуби. Осем пък са отборите, срещу които Веласкес е със 100%-ов актив. Три победи от три мача той има срещу ЦСКА 1948, Септември, Спартак Вн и Берое, 2 от 2 е срещу Монтана, Хебър и Локо Сф и една победа има от единствената си среща с Витоша Бистрица за Купата.

Така, сега му предстои третия опит да успее срещу ЦСКА, като в този мач е задължително повече отвсякога да успее.