Хулио Веласкес не е побеждавал само ЦСКА

Хулио Веласкес не е побеждавал само ЦСКА

12 Април, 2026 15:30 461 1

  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • левски-
  • цска

Освен през есента когато падна с 0:1, Веласкес дотук има още едно дерби с „червените“

Хулио Веласкес не е побеждавал само ЦСКА - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едно от нещата, заради които Хулио Веласкес е критикуван през този сезон е представянето на отбора му в дербитата. Ако трябва да бъдем съвсем конкретни това се отнася най-вече за двубоите с ЦСКА и Лудогорец.

Дотук Левски има 5 мача срещу тези противници през сезона, в които Левски не успя да вкара гол и все само една точка – при домакинството срещу Лудогорец на „Герена“ за първенство през есента. С ЦСКА се е срещнал само веднъж от лятото насам, но пък тъкмо „червените“ са единственият тим, срещу когото нулата продължава да стои в графата с победите му, откакто дойде в България, пише "Мач Телеграф".

Освен през есента когато падна с 0:1, Веласкес дотук има още едно дерби с „червените“. То бе през пролетта на 2025-а. И в онзи мач на 2 март испанецът бе на път да загуби, тъй като тимът му изоставаше с 0:2 в петата минута на добавеното време. След това обаче с късни попадения на Илиян Стефанов и Алдаир, Левски стигна до 2:2.

За вече близо година и половина в България, специалистът от Саламанка се срещна най-много пъти с Лудогорец – 7. В тези срещи има една победа (с 2:1 при дебюта си начело на тима), 3 равенства и 3 загуби. Осем пък са отборите, срещу които Веласкес е със 100%-ов актив. Три победи от три мача той има срещу ЦСКА 1948, Септември, Спартак Вн и Берое, 2 от 2 е срещу Монтана, Хебър и Локо Сф и една победа има от единствената си среща с Витоша Бистрица за Купата.

Така, сега му предстои третия опит да успее срещу ЦСКА, като в този мач е задължително повече отвсякога да успее.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце Бистришкият Тигър

    0 0 Отговор
    Ако си плати, може и да измислиМЕ нещо. Иначе - НЕ!!!

    15:38 12.04.2026

