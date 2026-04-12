Луис Енрике се договори с ПСЖ и подписва до 2030

Пари Сен Жермен е напът да си осигури дългосрочното бъдеще на треньорската скамейка. Според няколко надеждни източника, преговорите за нов договор с Луис Енрике са към своя край и се очаква официалното подписване да се случи преди края на настоящия сезон.

Настоящият контракт на испанския специалист изтича през лятото на 2027 г., но ръководството на парижани е предприело бързи мерки, за да предотврати евентуални оферти от други европейски грандове.

Испанският специалист, който ще получи доста по-солидна заплата, е дал съгласието си да парафира нов контракт до 2030 година. Новото възнаграждение на Енрике ще го нареди сред най-високоплатените специалисти в Европа.

Въпреки че името му често бе свързвано с клубове от Висшата лига, испанецът никога не е поставял под въпрос лоялността си към ПСЖ.

Откакто пристигна в Париж през лятото на 2023 г., Луис Енрике демонстрира абсолютна доминация. Той успя да спечели всички възможни трофеи на домашната сцена, но най-големият му успех остава триумфът в Шампионската лига през миналия сезон.

"Луис Енрике е изключително доволен от условията в клуба, а ПСЖ едва ли би могъл да вземе по-добро решение от това да обвърже един от най-добрите треньори в света за още шест години“, пишат във Франция.