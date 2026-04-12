Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике се договори с ПСЖ и подписва до 2030

12 Април, 2026 15:59 399 0

  • луис енрике-
  • футбол-
  • псж-
  • нов договор

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен е напът да си осигури дългосрочното бъдеще на треньорската скамейка. Според няколко надеждни източника, преговорите за нов договор с Луис Енрике са към своя край и се очаква официалното подписване да се случи преди края на настоящия сезон.

Настоящият контракт на испанския специалист изтича през лятото на 2027 г., но ръководството на парижани е предприело бързи мерки, за да предотврати евентуални оферти от други европейски грандове.

Испанският специалист, който ще получи доста по-солидна заплата, е дал съгласието си да парафира нов контракт до 2030 година. Новото възнаграждение на Енрике ще го нареди сред най-високоплатените специалисти в Европа.

Въпреки че името му често бе свързвано с клубове от Висшата лига, испанецът никога не е поставял под въпрос лоялността си към ПСЖ.

Откакто пристигна в Париж през лятото на 2023 г., Луис Енрике демонстрира абсолютна доминация. Той успя да спечели всички възможни трофеи на домашната сцена, но най-големият му успех остава триумфът в Шампионската лига през миналия сезон.

"Луис Енрике е изключително доволен от условията в клуба, а ПСЖ едва ли би могъл да вземе по-добро решение от това да обвърже един от най-добрите треньори в света за още шест години“, пишат във Франция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове