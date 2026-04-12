Цървена звезда на крачка да изпревари Реал Мадрид, Ювентус и Аякс

12 Април, 2026 17:29 518 0

Единствено унгарският Ференцварош има шанс да изравни котата от 37 титли през следващия сезон, но за целта ще трябва да спечели оспорваната битка с тима на Гьор

Мария Атанасова

Сръбският гранд Цървена звезда е на крачка от завоюването на своята девета поредна титла, с което ще изпревари три от най-големите имена в световния футбол по общ брой национални трофеи.

С предстоящата си 37-а титла, белградският клуб ще остави зад себе си колоси като Реал Мадрид, Ювентус и Аякс, които имат по 36 отличия. Единствено унгарският Ференцварош има шанс да изравни котата от 37 титли през следващия сезон, но за целта ще трябва да спечели оспорваната битка с тима на Гьор.

Един от големите въпроси пред клуба е дали ще успее да зашие четвърта звезда над емблемата си, символизираща 40 титли, преди португалския Бенфика.

В момента Бенфика има 38 титли, докато Звезда скоро ще грабне своя 37 трофей

Анализатори отбелязват, че предвид по-слабата конкуренция в сръбското първенство спрямо португалското, е напълно реално „звездашите“ първи да стигнат до юбилейната 40 титла.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

