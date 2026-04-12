Легендарно име вариант за селекционер на Италия

Отношенията между новия наставник на Рома Джан Пиеро Гасперини и клубната легенда Клаудио Раниери, който в момента заема административен пост като съветник на собствениците, стават все по-обтегнати. Макар Раниери да беше част от процеса по назначаването на Гасперини, изглежда, че вижданията им за управлението на отбора и трансферната политика се разминават.

Гасперини наскоро направи публични коментари, намеквайки, че клубът е подписал само с един играч, когото той изрично е поискал, докато останалите сделки са били плод на обстоятелства или решения на ръководството. Тези изказвания се тълкуват като директна критика към работата на Раниери и спортно-техническия щаб.

На фона на това вътрешно напрежение в Рома, се появиха слухове, че Клаудио Раниери може да напусне клуба и да поеме националния отбор на Италия.

Преди дни Раниери сподели пред медиите, че неговата роля сега е много по-различна от тази на треньора. „Давам мнението си, когато собствениците се консултират с мен, а не с треньора. Ако вече не съм нужен, съм готов да се оттегля, защото обичам Рома и не искам да тежа на клуба,“ заяви той, загатвайки, че няма да стои на пътя на Гасперини, ако напрежението ескалира.

Собствениците от семейство Фридкин са изправени пред труден избор – да балансират между авторитарния стил на Гасперини, който изисква пълен контрол върху трансферите, и опита на Раниери, който е мостът между феновете и ръководството. Ако ситуацията не се успокои, се очаква Раниери да избере „по-спокойното“ пристанище на националния отбор, оставяйки Гасперини да гради Рома по свой образ и подобие.