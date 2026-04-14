Реал Мадрид с тайно оръжие за Шлотербек - Байерн остава извън играта

14 Април, 2026 07:00 651 0

Клауза от 50–60 милиона отваря врата за трансфер, но феновете на Дортмунд вече недоволстват

Реал Мадрид с тайно оръжие за Шлотербек - Байерн остава извън играта - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Реал Мадрид е сред малкото клубове, които могат да активират освобождаващата клауза на Нико Шлотербек още това лято, съобщава “Sky Germany”.

Въпреки че наскоро защитникът подписа нов договор с Борусия Дортмунд до 2031 година, в контракта му е заложена специална клауза на стойност между 50 и 60 милиона евро. Тя обаче е достъпна само за ограничен кръг от европейски грандове, сред които попада именно испанският клуб.

Любопитното е, че Байерн Мюнхен не е сред отборите, които могат да се възползват от тази опция, което поставя Реал в изключително изгодна позиция.

Интересът към германския национал не е нов, но разкритията около клаузата засилиха спекулациите около бъдещето му. Напрежението се пренесе и по трибуните, след като фенове на Дортмунд освиркаха Шлотербек при представянето на състава в мача срещу Байер Леверкузен.

26-годишният централен защитник пристигна в Дортмунд през 2022 година от Фрайбург и оттогава се утвърди като ключова фигура, записвайки над 150 мача за клуба.


