Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Барселона: Вярвам в моя отбор и в обрата

14 Април, 2026 10:59 494 2

  • барселона-
  • ханс-дитер флик-
  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • шампионска лига

Треньорът на Барселона: Вярвам в моя отбор и в обрата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик заяви, че отборът му вярва в обрат срещу Атлетико Мадрид в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига. Каталунците отстъпиха с 0:2 в първата среща на „Камп Ноу“ и ще трябва да търсят победа с поне три попадения разлика, за да продължат напред в турнира.

„Това не е финал, но искам да спечеля, бих искал да спечеля и това е, което искам да направя. Вярваме в това и сме 100% концентрирани. Привържениците знаят какво е необходимо. Вярвам в моя отбор и в това, че можем да го направим възможно. Възможно е, защо не? Атлетико е силен, но ние се нуждаем от здрава защита. Трябва да сме силни и в атака, но ако погледнете последните мачове, ще видите, че това ще бъде различен двубой“.

Германският специалист отдели внимание и на младата звезда Ламин Ямал, подчертавайки отличната му форма и значението му за играта на тима.

„Той се представя много добре, много съм щастлив. Казах му, че в момента е най-добрият в света. Трябва да му дадем възможност да пробива. Казвал съм и преди, че трябва да играем като отбор, като едно цяло. Не се тревожа за отделни играчи. Наскоро казах, че мачовете се решават от импулса и се надявам утре той да бъде на наша страна“, допълни германецът.

Флик подчерта и значението на подкрепата от трибуните, както и увереността си в качествата на състава, който често е демонстрирал превъзходство в сблъсъците с мадридчани.

„Това, което искам да видя, е връзката между отбора и феновете. Съперниците уважават нашите представяния през последните години и това може да окаже влияние върху нашия тим. Всеки човек и всяко положително нещо са важни. Имам усещането, че всичко е наред. Имаме качество, в мачовете срещу Атлетико често сме били по-добрият отбор“ каза още специалистът.

Наставникът говори и за тактическите изисквания в двубоя, като акцентира върху нуждата от агресивна преса и добра координация между линиите.

„Мачът е 90 минути или повече, ако стигнем до повече от 90, ще бъде добре. Много е важно да се упражнява преса. Ако не го правиш, те могат да тичат и са труден за защита отбор. Става въпрос за връзката между играчите, а също и за това, че тези мачове се решават от импулса – червен картон, грешка... Надявам се тези неща да бъдат в наша полза“, смята германският специалист.

Флик увери, че отборът няма да се отклони от своята игрова философия, въпреки необходимостта от повече голове.

„Това е нашият стил, искам да играем футбол. Можем да се защитаваме по-добре, но това зависи от целия отбор, не само от последната линия. Трябва да се защитаваме като едно цяло, без топка трябва да правим пространствата по-малки, да сме компактни. Не зависи само от последната линия. Има ситуации, в които се справяме много добре и сме способни да вкарваме голове“, завърши Флик.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Вие ще направите обрат точно колкото и Ливърпул срещу ПСЖ.

    11:01 14.04.2026

  • 2 ХАНЗИ ХАНЗИ

    4 0 Отговор
    СРЕЩУ ТЕБ НЕ СА СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ.ЩЕ ВИ СКЪСАТ ПАМПЕРСИТЕ ПАК.

    11:04 14.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове