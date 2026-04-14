Треньорът на Барселона: Вярвам в моя отбор и в обрата

Старши треньорът на Барселона Ханс-Дитер Флик заяви, че отборът му вярва в обрат срещу Атлетико Мадрид в реванша от четвъртфиналите на Шампионската лига. Каталунците отстъпиха с 0:2 в първата среща на „Камп Ноу“ и ще трябва да търсят победа с поне три попадения разлика, за да продължат напред в турнира.

„Това не е финал, но искам да спечеля, бих искал да спечеля и това е, което искам да направя. Вярваме в това и сме 100% концентрирани. Привържениците знаят какво е необходимо. Вярвам в моя отбор и в това, че можем да го направим възможно. Възможно е, защо не? Атлетико е силен, но ние се нуждаем от здрава защита. Трябва да сме силни и в атака, но ако погледнете последните мачове, ще видите, че това ще бъде различен двубой“.

Германският специалист отдели внимание и на младата звезда Ламин Ямал, подчертавайки отличната му форма и значението му за играта на тима.

„Той се представя много добре, много съм щастлив. Казах му, че в момента е най-добрият в света. Трябва да му дадем възможност да пробива. Казвал съм и преди, че трябва да играем като отбор, като едно цяло. Не се тревожа за отделни играчи. Наскоро казах, че мачовете се решават от импулса и се надявам утре той да бъде на наша страна“, допълни германецът.

Флик подчерта и значението на подкрепата от трибуните, както и увереността си в качествата на състава, който често е демонстрирал превъзходство в сблъсъците с мадридчани.

„Това, което искам да видя, е връзката между отбора и феновете. Съперниците уважават нашите представяния през последните години и това може да окаже влияние върху нашия тим. Всеки човек и всяко положително нещо са важни. Имам усещането, че всичко е наред. Имаме качество, в мачовете срещу Атлетико често сме били по-добрият отбор“ каза още специалистът.

Наставникът говори и за тактическите изисквания в двубоя, като акцентира върху нуждата от агресивна преса и добра координация между линиите.

„Мачът е 90 минути или повече, ако стигнем до повече от 90, ще бъде добре. Много е важно да се упражнява преса. Ако не го правиш, те могат да тичат и са труден за защита отбор. Става въпрос за връзката между играчите, а също и за това, че тези мачове се решават от импулса – червен картон, грешка... Надявам се тези неща да бъдат в наша полза“, смята германският специалист.

Флик увери, че отборът няма да се отклони от своята игрова философия, въпреки необходимостта от повече голове.

„Това е нашият стил, искам да играем футбол. Можем да се защитаваме по-добре, но това зависи от целия отбор, не само от последната линия. Трябва да се защитаваме като едно цяло, без топка трябва да правим пространствата по-малки, да сме компактни. Не зависи само от последната линия. Има ситуации, в които се справяме много добре и сме способни да вкарваме голове“, завърши Флик.