Футболист на Ман Юнайтед оскуба косата на съперник и бе изгонен (ВИДЕО)

В 56-а минута на двубоя между Манчестър Юнайтед и Лийдс от 32-ия кръг на Висшата лига се случи нещо изключително интересно. Бранителят на "червените дяволи" Лисандро Мартинес дръпна косата на Доминик Калвърт-Люин и това доведе до преглед на ситуацията с ВАР. Главният арбитър сам преразгледа контакта на ВАР монитора и реши да даде директен червен картон на Лисандро Мартинес.

Това не е първият случай, в който играч получава директен червен картон за дърпане на косата на съперник, като такива случаи имаше срещу бранителя на Челси Марк Кукурея.

Вижте интересната ситуация във видеото: