Футболист на Ман Юнайтед оскуба косата на съперник и бе изгонен (ВИДЕО)

14 Април, 2026 10:29 1 019 3

  • манчестур юнайтед-
  • футбол-
  • лийдс-
  • лисандро мартинес-
  • доминик калвърт-люин

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 56-а минута на двубоя между Манчестър Юнайтед и Лийдс от 32-ия кръг на Висшата лига се случи нещо изключително интересно. Бранителят на "червените дяволи" Лисандро Мартинес дръпна косата на Доминик Калвърт-Люин и това доведе до преглед на ситуацията с ВАР. Главният арбитър сам преразгледа контакта на ВАР монитора и реши да даде директен червен картон на Лисандро Мартинес.

Това не е първият случай, в който играч получава директен червен картон за дърпане на косата на съперник, като такива случаи имаше срещу бранителя на Челси Марк Кукурея.

Вижте интересната ситуация във видеото:


  • 1 Директора👨‍✈️

    2 2 Отговор
    Женски неволи!
    Да му оскубе веждите следващия път, ще го наградят!

    10:33 14.04.2026

  • 2 Има ни пак

    3 0 Отговор
    Интересно къде ли би го хванал ако нямаше дълга коса?

    10:41 14.04.2026

  • 3 Леле

    1 0 Отговор
    докато жените се бият и се държат като мъже, то мъжете се държат все повече като жени .. по скоро женчовци..

    11:28 14.04.2026

Новини по спортове:
