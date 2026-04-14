Футболист на Ман Юнайтед оскуба косата на съперник и бе изгонен (ВИДЕО)

В 56-а минута на двубоя между Манчестър Юнайтед и Лийдс от 32-ия кръг на Висшата лига се случи нещо изключително интересно. Бранителят на "червените дяволи" Лисандро Мартинес дръпна косата на Доминик Калвърт-Люин и това доведе до преглед на ситуацията с ВАР. Главният арбитър сам преразгледа контакта на ВАР монитора и реши да даде директен червен картон на Лисандро Мартинес.
Това не е първият случай, в който играч получава директен червен картон за дърпане на косата на съперник, като такива случаи имаше срещу бранителя на Челси Марк Кукурея.
1 Директора👨✈️
Да му оскубе веждите следващия път, ще го наградят!
10:33 14.04.2026
2 Има ни пак
10:41 14.04.2026
3 Леле
11:28 14.04.2026