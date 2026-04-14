Проблемите за Тотнъм става все по-големи - капитанът аут до края на сезона

Капитанът на Тотнъм Хотспър Кристиан Ромеро ще бъде извън игра до края на сезона заради травма в коляното, информират медиите в Англия. Очаква се аржентинският централен защитник да отсъства между шест и осем седмици, след като получи контузия при неделната визита на Съндърланд. Бранителят се сблъска с вратаря Антонин Кински, което доведе до принудителното му напускане на терена.

Сега основната му цел е да се възстанови напълно навреме за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, където Аржентина ще защитава титлата си.

Ромеро получи капитанската лента преди началото на настоящата кампания, но през последните месеци неведнъж се появиха информации за напрежение между него и клубното ръководство заради незадоволителните резултати на отбора.

Новината е сериозен удар за Тотнъм и новия наставник Роберто Де Дзерби, който направи неуспешен дебют начело на лондончани именно при поражението от „черните котки“. Загубата прати тима в зоната на изпадащите, а в събота предстои ново тежко изпитание – домакинство срещу амбицирания Брайтън & Хоув Албиън, който продължава да преследва място в европейските клубни турнири през следващия сезон.