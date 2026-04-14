Барса търси чудо срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига

Барса търси чудо срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига

14 Април, 2026 09:29 561 1

Двубоят е насрочен за 22:00 часа на стадион "Рияд Еър Метрополитано"

Барса търси чудо срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев

Атлетико Мадрид и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от 1/4-финалите на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят е насрочен за 14 април 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Рияд Еър Метрополитано". Срещата ще бъде ръководена от френския рефер Клеман Тюрпен. В първия двубой "дюшекчиите" спечелиха с 2:0 и сега каталунците ще се нуждаят от голям подвиг, за да обърнат нещата в своя полза и да намерят място на полуфиналите.

Това ще бъде шести мач между тези съперници този сезон. В Ла Лига Барса категорично спечели и двата сблъсъка (3:1 и 2:1), но изглежда силата на Атлетико е в турнирните битки. Мадридчати отстраниха каталунците за Купата на Краля след успех в първия мач с 4:0 и загуба в реванша с 0:3. Сега и в Шампионската лига "дюшекчиите" взеха преднина след първия двубой (2:0), но предстои да видим какво ще се случи в ответния мач.

Атлетико Мадрид не показва никак добра форма напоследък. Отборът е в труден период с четири загуби в последните пет мача. Мадридчани претърпяха поражение от Севиля с 1:2 (на 11.04.2026) в последния си мач от Ла Лига, загубиха от Барса 1:2 в мач от Ла Лига, като отборът на Симеоне записа още две поражения - от Реал Мадрид с 2:3 (на 22.03.2026) и от Тотнъм с 2:3 (на 18.03.2026). Единствената победа на "дюшекчиите" в този период обаче бе в първия мач с Барселона 2:0) и тя е изключително ценна.

Барселона, от своя страна, показва по-добра форма с четири победи в последните пет мача. Каталунците разгромиха Еспаньол с 4:1 (на 11.04.2026), победиха Атлетико с 2:1 (на 04.04.2026), надвиха Райо Валекано с 1:0 (на 22.03.2026) и смазаха Нюкасъл със 7:2 (на 18.03.2026). Единствената им загуба дойде от Атлетико Мадрид с 0:2 (на 08.04.2026) в Шампионска лига.

Домакините днес ще бъдат без наказания Марк Пубил заради натрупани картони. Към него се присъединяват и контузените Давид Ханцко и Хосе Мария Хименес. Добрата новина за Диего Сиемоне е, че трима ключови играчи са възстановени и готови за игра. Това са Ян Облак, Робин Льо Норман и Пабло Бариос.

За Барса Пау Кубарси е аут след червения картон в първата среща. Рафиня и Андреас Кристенсен пък остават в лазарета и също не са на разположение на Ханзи Флик. Марк Бернал и Френки де Йонг вече тренират, но едва ли ще могат да запишат пълни 90 минути. Роналд Араухо вече е здрав и готов за игра.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НА БАРСА

    2 0 Отговор
    ДА ИМ ПОЖЕЛАЕМ ГОЛЯМ НЕУСПЕХ.

    09:58 14.04.2026

