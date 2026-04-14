Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Реал Мадрид с интерес към млада надежда на Арсенал

Реал Мадрид с интерес към млада надежда на Арсенал

14 Април, 2026 12:01 357 0

Младежът беше важна част от състава на Микел Артета миналия сезон, но през тази кампания трудно намира игрово време в конкуренцията на Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие

Реал Мадрид с интерес към млада надежда на Арсенал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арсенал е изправен пред угрозата да загуби един от най-ярките таланти от своята академия това лято. В момента „артилеристите“ са съсредоточени върху борбата за титлата, като водят с шест точки на Манчестър Сити на върха във Висшата лига и се борят за първи трофей в първенството от 2004 г. насам. Въпреки това, ръководството на клуба вече мисли и за бъдещите трансфери, като продажбата на собствени кадри се разглежда като отличен начин за генериране на чиста печалба според финансовите правила.

Според информация на Fichajes, Реал Мадрид проявява сериозен интерес към 19-годишния ляв бек Майлс Люис-Скели. Младежът беше важна част от състава на Микел Артета миналия сезон, но през тази кампания трудно намира игрово време в конкуренцията на Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие. Тъй като и двамата му конкуренти са млади, пътят на Люис-Скели към първия отбор изглежда блокиран.

Твърди се, че Флорентино Перес вижда в младия англичанин идеален заместник на Ферлан Менди и Фран Гарсия. Същевременно BBC Sport съобщава, че Арсенал е готов да изслуша оферти не само за Люис-Скели, но и за друг талант от школата – Итън Нуанери.

Макар феновете на Арсенал да не са съгласни, моментът за раздяла с Люис-Скели изглежда правилен за ръководството на лондончани. Неговата пазарна стойност все още е висока и привлича интерес от топ клубове, но тя може да спадне, ако той продължи да бъде извън основния състав. Сключването на сделка сега би било в интерес и на двете страни – Арсенал ще максимизира трансферната сума, а играчът ще получи шанс за повече игрови минути.


