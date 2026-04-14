Ботев Враца срещу Локомотив София - мач с минимална надежда за Топ 8

14 Април, 2026 15:16 406 0

Двубоят е от 18 часа на стадион „Христо Ботев“

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Враца посреща Локомотив София днес от 18:00 часа стадион „Христо Ботев“ във Враца. Срещата е част от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига и носи огромен заряд, особено за гостите от столицата, които все още таят надежди за класиране в първата осмица.

„Железничарите“ влизат в мача от деветата позиция с актив от 37 точки – само на една зад осмия Славия (който гостува на Монтана). За да имат шанс да играят във втората четворка в плейофната фаза (и да се борят за бараж за Европа), момчетата на Станислав Генчев се нуждаят от задължителна победа днес, като същевременно ще се надяват на благоприятно развитие в останалите двубои.

Столичани пристигат във Враца с подобрено настроение, след като в миналия кръг успяха да осъществят обрат и да победят Берое с 2:1, спирайки серията си от две поредни поражения.

Станислав Генчев има сериозни главоболия, тъй като няма да може да разчита на наказаните Райън Бидунга и Ангел Лясков. С травми в лазарета остават Анте Аралица и Симеон Славчев. Добрата новина е завръщането на Ерол Дост след изтърпяно наказание.

Домакините от Враца вече загубиха шансове за класиране в Топ 8 след поражението с 0:1 от ЦСКА 1948 в предишния кръг. Тимът, воден от Тодор Симов, заема 11-ата позиция с 35 точки и ще продължи сезона в групата на изпадащите, макар да е сред изявените фаворити за запазване на елитния си статут.

Основният проблем пред врачани е липсата на попадения - от началото на календарната година отборът е реализирал едва шест гола. Ботев се намира в серия от три поредни загуби и ще търси задължително позитивен резултат пред собствена публика, за да влезе с увереност в решителната фаза на шампионата.

Тодор Симов също ще трябва да прекроява състава си. Илия Юруков е наказан след получения червен картон в Бистрица. Тежка контузия вади Кристиян Малинов до края на сезона, а Мартин Ачков също остава извън сметките заради травма.

Първата среща между двата отбора през настоящата кампания завърши с успех за Ботев Враца. По-рано през сезона врачани измъкнаха ценна победа с 1:0 като гост в столичния квартал „Надежда“, благодарение на точно попадение на Радослав Цонев през второто полувреме.

Билети за срещата могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на стадиона. Цените са както следва:

Сектор А - 8 евро
Сектор Б - 6 евро
Сектор В - 6 евро
Сектор „Гости" - 6 евро


