Левски с емоционално послание към привържениците: Продължаваме по своя път

14 Април, 2026 17:47 719 4

  • цска-
  • националния стадион „васил левски“-
  • левски -
  • фенове-
  • привърженици

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След драматичния сблъсък с вечния съперник ЦСКА, завършил с равенство 1:1 в последните секунди на Националния стадион „Васил Левски“, ръководството на Левски не пропусна да изрази своята признателност към верните си фенове. В специално обръщение, публикувано в официалните социални канали на клуба, „сините“ благодариха на хилядите привърженици, които неуморно подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал.

Въпреки горчивия вкус от изпуснатата победа в 30-ия кръг на Първа лига, играчите на треньора Хулио Веласкес и клубното ръководство подчертаха, че именно феновете са истинската движеща сила зад отбора.

Ето обръщението на клуба:

"Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път.

Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни"


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Така казваше и К. Пулев

    6 1 Отговор
    След всеки загубен мач!

    17:58 14.04.2026

  • 2 Мимч

    4 3 Отговор
    За да изкупите вината за лошото настроение на поддръжници и запалянковци,трябва в следващите два мача да победите тези набедени за армейци.Всичко друго е лай ,лай ,минелай....

    18:07 14.04.2026

  • 3 Реалист

    6 3 Отговор
    Грешници сте ! И Той ви наказва ! Подмолното "закриване" на вечния съперник . Безкрайното отлагане на данъч. задължения , криминалното финансиране и накрая това "Отбор на народа " . Откъде на къде ?

    Коментиран от #4

    18:23 14.04.2026

  • 4 Забравил си доносите

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Реалист":

    При служебната загуба от Ювентус, и плачът на Т . Батков ! Е чака ги 100 г. Празнота и калъфки ! Както Бенфика!!!

    18:57 14.04.2026

