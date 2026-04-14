Левски с емоционално послание към привържениците: Продължаваме по своя път

След драматичния сблъсък с вечния съперник ЦСКА, завършил с равенство 1:1 в последните секунди на Националния стадион „Васил Левски“, ръководството на Левски не пропусна да изрази своята признателност към верните си фенове. В специално обръщение, публикувано в официалните социални канали на клуба, „сините“ благодариха на хилядите привърженици, които неуморно подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал.

Въпреки горчивия вкус от изпуснатата победа в 30-ия кръг на Първа лига, играчите на треньора Хулио Веласкес и клубното ръководство подчертаха, че именно феновете са истинската движеща сила зад отбора.

Ето обръщението на клуба:

"Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път.

Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни"