Левски с емоционално послание към привържениците: Продължаваме по своя път

След драматичния сблъсък с вечния съперник ЦСКА, завършил с равенство 1:1 в последните секунди на Националния стадион „Васил Левски“, ръководството на Левски не пропусна да изрази своята признателност към верните си фенове. В специално обръщение, публикувано в официалните социални канали на клуба, „сините“ благодариха на хилядите привърженици, които неуморно подкрепяха отбора до последния съдийски сигнал.
Въпреки горчивия вкус от изпуснатата победа в 30-ия кръг на Първа лига, играчите на треньора Хулио Веласкес и клубното ръководство подчертаха, че именно феновете са истинската движеща сила зад отбора.
Ето обръщението на клуба:
"Горчилката още тежи, но заедно продължаваме по своя път.
Благодарим ви, че сте винаги зад нас! Това ни дава сили да продължаваме напред по-силни"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така казваше и К. Пулев
17:58 14.04.2026
2 Мимч
18:07 14.04.2026
3 Реалист
Коментиран от #4
18:23 14.04.2026
4 Забравил си доносите
До коментар #3 от "Реалист":При служебната загуба от Ювентус, и плачът на Т . Батков ! Е чака ги 100 г. Празнота и калъфки ! Както Бенфика!!!
18:57 14.04.2026