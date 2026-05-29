Както вече стана ясно, бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов ще продължи кариерата си в Грузия. Защитникът, който вече се сбогува с "червените" след 7-годишен престой, ще премине в Динамо Батуми.
Очаква се Турицов да подпише договор за 3,5 години. Той ще е първото ново попълнение на Динамо Батуми след падането на забраната за трансфери, наложена през 2025 година.
Турицов изигра над 220 мача за ЦСКА и спечели два пъти Sesame Купа на България. Десният бек не получи предложение за нов договор и ще си тръгне като свободен агент.
Динамо Батуми се намира на 5-о място в първенството на Грузия, като изостава на 6 точки от водача Иберия 1999. Днес двата отбора ще се изправят един срещу друг от 20:00 часа в среща от 16-ия кръг.
🆕🇬🇪Dinamo Batumi with their first summer signing.— Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 28, 2026
🇧🇬Bulgaria international RB Ivan Turitsov (26) set to sign for the team on a 3.5-year deal.
With over 200 appearances for CSKA Sofia, Turitsov becomes the first addition to the team since the transfer embargo in 2025. pic.twitter.com/9RmqHciQUl
