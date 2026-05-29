Иван Турицов ще продължи кариерата си в Грузия

29 Май, 2026 11:27 445 0

Очаква се Турицов да подпише договор за 3,5 години

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Както вече стана ясно, бившият капитан на ЦСКА Иван Турицов ще продължи кариерата си в Грузия. Защитникът, който вече се сбогува с "червените" след 7-годишен престой, ще премине в Динамо Батуми.

Очаква се Турицов да подпише договор за 3,5 години. Той ще е първото ново попълнение на Динамо Батуми след падането на забраната за трансфери, наложена през 2025 година.

Турицов изигра над 220 мача за ЦСКА и спечели два пъти Sesame Купа на България. Десният бек не получи предложение за нов договор и ще си тръгне като свободен агент.

Динамо Батуми се намира на 5-о място в първенството на Грузия, като изостава на 6 точки от водача Иберия 1999. Днес двата отбора ще се изправят един срещу друг от 20:00 часа в среща от 16-ия кръг.


