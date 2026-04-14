Карлос Алкарас стартира уверено защитата си в Барселона

Световният номер две Карлос Алкарас даде заявка за силно представяне на тенис турнира в Барселона, след като без особени затруднения преодоля първото си препятствие на червените кортове в каталунската столица. Испанският ас, който оглавява схемата на надпреварата, демонстрира класата си срещу финландеца Ото Виртанен, надигравайки го с категоричното 6:4, 6:2 за едва 85 минути игра.

Това бе дебютен двубой между Алкарас и Виртанен на професионалната сцена, като младият испанец не остави съмнения в превъзходството си. Виртанен, който премина през квалификациите и заема 130-о място в световната ранглиста, не успя да се противопостави на мощната игра на фаворита.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу чеха Томаш Махац, който заема 47-ата позиция в класацията на ATP. Махац си осигури място във втория кръг след драматичен обрат срещу аржентинеца Себастиан Баес – 2:6, 6:4, 6:1, в мач, продължил 1 час и 42 минути.

Алкарас и Махац са се срещали два пъти до момента, като са си разменили по една победа. Последният им сблъсък бе спечелен от чешкия тенисист, което обещава интригуващ и оспорван двубой във втория кръг на турнира в Барселона.