Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас стартира уверено защитата си в Барселона

14 Април, 2026 22:53 431 0

Карлос Алкарас стартира уверено защитата си в Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Световният номер две Карлос Алкарас даде заявка за силно представяне на тенис турнира в Барселона, след като без особени затруднения преодоля първото си препятствие на червените кортове в каталунската столица. Испанският ас, който оглавява схемата на надпреварата, демонстрира класата си срещу финландеца Ото Виртанен, надигравайки го с категоричното 6:4, 6:2 за едва 85 минути игра.

Това бе дебютен двубой между Алкарас и Виртанен на професионалната сцена, като младият испанец не остави съмнения в превъзходството си. Виртанен, който премина през квалификациите и заема 130-о място в световната ранглиста, не успя да се противопостави на мощната игра на фаворита.

В следващия кръг Алкарас ще се изправи срещу чеха Томаш Махац, който заема 47-ата позиция в класацията на ATP. Махац си осигури място във втория кръг след драматичен обрат срещу аржентинеца Себастиан Баес – 2:6, 6:4, 6:1, в мач, продължил 1 час и 42 минути.

Алкарас и Махац са се срещали два пъти до момента, като са си разменили по една победа. Последният им сблъсък бе спечелен от чешкия тенисист, което обещава интригуващ и оспорван двубой във втория кръг на турнира в Барселона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове