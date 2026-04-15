Вратарят на Атлетико Мадрид за окървавеното лице на халф на Барселона: Той се блъсна в крака ми и мен ме заболя (СНИМКИ)

Вратарят на Атлетико Мадрид за окървавеното лице на халф на Барселона: Той се блъсна в крака ми и мен ме заболя (СНИМКИ)

15 Април, 2026 10:29 635 2

  • атлетико мадрид-
  • хуан мусо-
  • барселона-
  • фермин лопес-
  • футбол-
  • шампионска лига

В 25-ата минута Фермин се опита да отбележи с глава след центриране

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Вратарят на Атлетико Мадрид - Хуан Мусо смята, че е било правилно да не се отсъди дузпа след сблъсъка му с халфа на Барселона - Фермин Лопес във втория мач от четвъртфиналите на Шампионската лига (1:2).

В 25-ата минута Фермин се опита да отбележи с глава след центриране. Вратарят на „дюшекчиите“ парира удара, а халфът заби лицето си в обувката на Мусо. От носа на Фермин рукна кръв, която медицинският щаб на Барса се опитваше да спре почти пет минути.

„Това не може да е дузпа? Направих естествено движение да спася удара и той се блъсна в крака ми. Дори ме заболя и мен от сблъсъка, не разбирам как някой може да си помисли, че умишлено съм ударил колегата си“, каза Мусо след мача.


  • 1 ТОТОДЖИИТЕ ИЗГОРЯХА ПАК

    0 0 Отговор
    ......

    10:38 15.04.2026

  • 2 Рок

    2 0 Отговор
    Пожелавам на вратаря на Атлетико да се блъсне пл същия начин в бутоните на някой нападател следващия мач с Арсенал ! Съдиите ограбиха Барса брутално ! Това е истината . Атлетико беше тотално надигран и сдъвкан. Съдиите ги оставиха в мача и им го спечелиха !
    Успех дюшекчии , нека и с вас се подиграят така в следващия кръг !!!

    11:16 15.04.2026

