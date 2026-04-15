Вратарят на Атлетико Мадрид за окървавеното лице на халф на Барселона: Той се блъсна в крака ми и мен ме заболя (СНИМКИ)

Вратарят на Атлетико Мадрид - Хуан Мусо смята, че е било правилно да не се отсъди дузпа след сблъсъка му с халфа на Барселона - Фермин Лопес във втория мач от четвъртфиналите на Шампионската лига (1:2).

В 25-ата минута Фермин се опита да отбележи с глава след центриране. Вратарят на „дюшекчиите“ парира удара, а халфът заби лицето си в обувката на Мусо. От носа на Фермин рукна кръв, която медицинският щаб на Барса се опитваше да спре почти пет минути.

„Това не може да е дузпа? Направих естествено движение да спася удара и той се блъсна в крака ми. Дори ме заболя и мен от сблъсъка, не разбирам как някой може да си помисли, че умишлено съм ударил колегата си“, каза Мусо след мача.