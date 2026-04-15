Рафиня беснее: Ограбиха ни! Защо ги е страх съдиите Барселона да победи?

Нападателят на Барселона Рафиня не бе доволен от съдийството в реванша срещу Атлетико Мадрид, в който тимът на Диего Симеоне загуби с 1:2, но с общ резултат 3:2 елиминира каталунците и си осигури полуфинал в Шампионската лига.

"Ограбиха ни! Беше трудно, особено когато трябва да дадем три пъти повече от себе си, за да спечелим мача. Наистина искам да разбера този страх между съдиите и защо ги е страх Барселона да победи. Искам да разбера техните стандарти. Атлетико Мадрид направи не знам колко фала... и не получиха нито един жълт картон, за мен това е грабеж", заяви Рафиня.

Барселона има претенции за червения картон на Ерик Гарсия, който бе изгонен в 79-а минута.