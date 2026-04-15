Рафиня беснее: Ограбиха ни! Защо ги е страх съдиите Барселона да победи?

15 Април, 2026 09:28 1 274 15

  • барселона-
  • рафиня-
  • атлетико мадрид-
  • диего симеоне-
  • футбол-
  • шампионска лига

Искам да разбера техните стандарти

Рафиня беснее: Ограбиха ни! Защо ги е страх съдиите Барселона да победи?
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Рафиня не бе доволен от съдийството в реванша срещу Атлетико Мадрид, в който тимът на Диего Симеоне загуби с 1:2, но с общ резултат 3:2 елиминира каталунците и си осигури полуфинал в Шампионската лига.

"Ограбиха ни! Беше трудно, особено когато трябва да дадем три пъти повече от себе си, за да спечелим мача. Наистина искам да разбера този страх между съдиите и защо ги е страх Барселона да победи. Искам да разбера техните стандарти. Атлетико Мадрид направи не знам колко фала... и не получиха нито един жълт картон, за мен това е грабеж", заяви Рафиня.

Барселона има претенции за червения картон на Ерик Гарсия, който бе изгонен в 79-а минута.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 5 Отговор
    Събаря изскачащ сам срещу вратаря. Правилният въпрос е, защо 2 мача поред получават червен картон? Правят глупости. Иначе можеха и да продължат. В мача на 2 играча яко им течеше кръв.

    Коментиран от #5, #6

    09:35 15.04.2026

  • 2 Абсолютно съгласен съм с

    9 10 Отговор
    Рафиня защото и в двете срещи съдиите бяха играч на Атлетико

    09:36 15.04.2026

  • 3 кой поръчва на съдиите е въпроса

    9 6 Отговор
    не само този мач ами и предишния с атлетико пак! някой е поръчал барселона да бъде отсранена от турнира… дали са от реал мадрид или някой друг който мрази барса и има много пари и власт но си личи как съдиите изгониха барса от турнира

    09:38 15.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 за вчерашния мач

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    не видях контакт между играчите гледах доста повторения но така и не разбрах защо имаше червен картон? също така защо нямаше жълт картон за вратаря на атлетико след като изрити в лицето фермин? какво като е в наказателното поле да не би да му е позволено да прави нарушения? защо не дадоха дузпа на дани олмо след като бе съборен от двама в наказателното поле? защо отмениха гола на феран какво като защитника само е избил топката да не би нападателя да е подавал на феран? и още много много въпроси към съдийството има …

    Коментиран от #10, #12, #14, #15

    09:42 15.04.2026

  • 6 Не два червени,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    А в последните 4-5 четвърт финала червеният картон Е задължителен!

    09:43 15.04.2026

  • 7 Казвах аз

    2 3 Отговор
    Да се залага за Червен картон за Барса -коефициент 5!

    09:45 15.04.2026

  • 8 Някой

    5 5 Отговор
    По-добре да мълчи това мекотело. Все им е виновен съдията, ако не победят. Като на нашите велики отбори - например Левски.
    Да си бяхте вкарали положенията.

    09:48 15.04.2026

  • 9 Тома

    4 5 Отговор
    Няма как чуждестранните съдии да ви пуснат аванта както испанските.Че за това е така

    10:04 15.04.2026

  • 10 Препоръка

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "за вчерашния мач":

    Сложи си очила с голям диоптър

    10:07 15.04.2026

  • 11 Извод

    7 2 Отговор
    Това е максимума на Барца, до четвъртфиналите. С чуждестранни съдии няма аванта и затова плачат в истерия

    10:10 15.04.2026

  • 12 гост

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "за вчерашния мач":

    Нападателят първо отправя удар, вратаря протяга крак и отбива топката и налитащият нападател пада, като камикадзе върху крака на вратаря! Гледай вар, мар, квото искаш, включително за правилно недадената измислена дЮСпа за Барцелона, за която оревахте орталъка!
    Естествено, че в Ла лига всичко щеше да даде съдията на "правилния" отбор, но това е ШЛ, а не Ла лига!
    По същия начин преди червения картон имаше нарисуван такъв за умишлен удар с лакът срещу Руджери, на който сигурно кръвта му трябваше да изтече, за да видим червен! След червения картон вратаря хвана топката извън наказателното поле, но явно трябваше да е на центъра, за да види червения картон!
    И никой не е "виновен", най-малко съдията за спортно-техническите неумения на футболистите от Каталуния да реализират положенията си! Нито на "звездата" Ямал, че всеки мач се изключва от играта в последните 20 минути, а връщане да помага в защита е непознато за него и няма треньор или друга сила, която да го накара на направи това....
    Напълно заслужен успех на Атлетико!

    10:14 15.04.2026

  • 13 ПО ГОЛЕМИЯ ТАКТИК

    4 2 Отговор
    И ПО ГРАМОТНО ИГРАЕЩИЯ ОТБОР СЕ КЛАСИРА. НЕ РАЗБИРАМ ЗАЩО Е ТОЗИ РЕВ.

    10:15 15.04.2026

  • 14 гост

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "за вчерашния мач":

    "защо отмениха гола на феран какво като защитника само е избил топката да не би нападателя да е подавал на феран?"

    Чети футболните правила и не се излагай! Това не ти е мач в А окръжна, а Шампионска лига! Топката се отбива в защитник след удар към вратата, вратар също ако я отбие и попадне в нападател в засада се дава.... засада! Защитникът не подава на нападателя, а топката рикошира в него.

    10:18 15.04.2026

  • 15 БАРС

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "за вчерашния мач":

    ГЛЕДАХ МАЧА,НЕ РЕАЛНО ОТМЕНИХА ГОЛА.В МОМЕНТА КОГАТО МУ ПОДАДЕ НА ЫЕРАН ТОЙ БЕШЕ ПОКРИТ ОТ ИГРАЧ НА АТЛЕТИКО ТОВА СТАНА ЗА СЕКУНДИ .ТАКАЧЕ КОГАТО ИЗРИТА ТОПКАТА В МРЕЖАТА ТОЙ РЕАЛНО БЕШЕ ПОКРИТ

    10:47 15.04.2026

