Рафиня беснее: Ограбиха ни! Защо ги е страх съдиите Барселона да победи?

Нападателят на Барселона Рафиня не бе доволен от съдийството в реванша срещу Атлетико Мадрид, в който тимът на Диего Симеоне загуби с 1:2, но с общ резултат 3:2 елиминира каталунците и си осигури полуфинал в Шампионската лига.
"Ограбиха ни! Беше трудно, особено когато трябва да дадем три пъти повече от себе си, за да спечелим мача. Наистина искам да разбера този страх между съдиите и защо ги е страх Барселона да победи. Искам да разбера техните стандарти. Атлетико Мадрид направи не знам колко фала... и не получиха нито един жълт картон, за мен това е грабеж", заяви Рафиня.
Барселона има претенции за червения картон на Ерик Гарсия, който бе изгонен в 79-а минута.
1 Някой
Коментиран от #5, #6
09:35 15.04.2026
2 Абсолютно съгласен съм с
09:36 15.04.2026
3 кой поръчва на съдиите е въпроса
09:38 15.04.2026
5 за вчерашния мач
До коментар #1 от "Някой":не видях контакт между играчите гледах доста повторения но така и не разбрах защо имаше червен картон? също така защо нямаше жълт картон за вратаря на атлетико след като изрити в лицето фермин? какво като е в наказателното поле да не би да му е позволено да прави нарушения? защо не дадоха дузпа на дани олмо след като бе съборен от двама в наказателното поле? защо отмениха гола на феран какво като защитника само е избил топката да не би нападателя да е подавал на феран? и още много много въпроси към съдийството има …
Коментиран от #10, #12, #14, #15
09:42 15.04.2026
6 Не два червени,
До коментар #1 от "Някой":А в последните 4-5 четвърт финала червеният картон Е задължителен!
09:43 15.04.2026
7 Казвах аз
09:45 15.04.2026
8 Някой
Да си бяхте вкарали положенията.
09:48 15.04.2026
9 Тома
10:04 15.04.2026
10 Препоръка
До коментар #5 от "за вчерашния мач":Сложи си очила с голям диоптър
10:07 15.04.2026
11 Извод
10:10 15.04.2026
12 гост
До коментар #5 от "за вчерашния мач":Нападателят първо отправя удар, вратаря протяга крак и отбива топката и налитащият нападател пада, като камикадзе върху крака на вратаря! Гледай вар, мар, квото искаш, включително за правилно недадената измислена дЮСпа за Барцелона, за която оревахте орталъка!
Естествено, че в Ла лига всичко щеше да даде съдията на "правилния" отбор, но това е ШЛ, а не Ла лига!
По същия начин преди червения картон имаше нарисуван такъв за умишлен удар с лакът срещу Руджери, на който сигурно кръвта му трябваше да изтече, за да видим червен! След червения картон вратаря хвана топката извън наказателното поле, но явно трябваше да е на центъра, за да види червения картон!
И никой не е "виновен", най-малко съдията за спортно-техническите неумения на футболистите от Каталуния да реализират положенията си! Нито на "звездата" Ямал, че всеки мач се изключва от играта в последните 20 минути, а връщане да помага в защита е непознато за него и няма треньор или друга сила, която да го накара на направи това....
Напълно заслужен успех на Атлетико!
10:14 15.04.2026
13 ПО ГОЛЕМИЯ ТАКТИК
10:15 15.04.2026
14 гост
До коментар #5 от "за вчерашния мач":"защо отмениха гола на феран какво като защитника само е избил топката да не би нападателя да е подавал на феран?"
Чети футболните правила и не се излагай! Това не ти е мач в А окръжна, а Шампионска лига! Топката се отбива в защитник след удар към вратата, вратар също ако я отбие и попадне в нападател в засада се дава.... засада! Защитникът не подава на нападателя, а топката рикошира в него.
10:18 15.04.2026
15 БАРС
До коментар #5 от "за вчерашния мач":ГЛЕДАХ МАЧА,НЕ РЕАЛНО ОТМЕНИХА ГОЛА.В МОМЕНТА КОГАТО МУ ПОДАДЕ НА ЫЕРАН ТОЙ БЕШЕ ПОКРИТ ОТ ИГРАЧ НА АТЛЕТИКО ТОВА СТАНА ЗА СЕКУНДИ .ТАКАЧЕ КОГАТО ИЗРИТА ТОПКАТА В МРЕЖАТА ТОЙ РЕАЛНО БЕШЕ ПОКРИТ
10:47 15.04.2026