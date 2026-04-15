Ламин Ямал с вдъхновяващо обещание: Барселона ще се завърне на върха в Шампионската лига

Ламин Ямал с вдъхновяващо обещание: Барселона ще се завърне на върха в Шампионската лига

15 Април, 2026 17:47 443 4

"Каталунците" снощи отпаднаха от Атлетико Мадрид

Ламин Ямал с вдъхновяващо обещание: Барселона ще се завърне на върха в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона преживя разочароваща вечер на „Камп Ноу“, след като въпреки блестящото представяне на младата си звезда Ламин Ямал, каталунците отпаднаха от Шампионската лига. Въпреки победата с 2:1 над Атлетико Мадрид, тя се оказа недостатъчна за продължаване напред в престижния турнир.

В социалните мрежи Ямал не скри емоциите си и отправи силно послание към феновете на „блаугранас“.

"Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е просто част от пътуването: за да стигнем върха, трябва да се изкачим и знаем, че няма да е лесно, нито ще ни го улеснят. Но отказването не е опция", написа талантливият нападател, който отново впечатли с играта си.

Младият футболист подчерта, че всяка грешка е ценен урок и изрази увереност, че Барса ще се върне по-силна от всякога.

"Имаме много причини да бъдем развълнувани и ще се борим с тях с всичко, което имаме. Всяка грешка е урок и можете да бъдете сигурни, че ще се поучим от всяка една. Ние сме Барса и ще се върнем там, където ни е мястото. Родителите ми ме научиха, че думата на човек е негова гаранция... и ние ще донесем това в Барселона, категоричен бе Ямал.

Въпреки горчивината от отпадането, феновете на Барселона могат да черпят надежда от борбения дух и амбицията на младите си таланти.



Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ама не

    2 0 Отговор
    Кога ще стигнете Реал?

    Коментиран от #3

    18:13 15.04.2026

  • 2 куку

    0 0 Отговор
    той може да пише....все едно нашите от гетата..имат си изкарани курсове за водач МПС..но не могат да пишат..чудеса..

    18:18 15.04.2026

  • 3 Когато Уефа

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да ама не":

    Позволи на Барса ! Да играе футбол!

    18:23 15.04.2026

  • 4 ДА БЕ ДА

    3 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ЗАВЪРНЕ АМА НА 33 АПРИЛ.

    18:23 15.04.2026

