Ламин Ямал с вдъхновяващо обещание: Барселона ще се завърне на върха в Шампионската лига

Барселона преживя разочароваща вечер на „Камп Ноу“, след като въпреки блестящото представяне на младата си звезда Ламин Ямал, каталунците отпаднаха от Шампионската лига. Въпреки победата с 2:1 над Атлетико Мадрид, тя се оказа недостатъчна за продължаване напред в престижния турнир.
В социалните мрежи Ямал не скри емоциите си и отправи силно послание към феновете на „блаугранас“.
"Дадохме всичко от себе си, но не беше достатъчно. Това е просто част от пътуването: за да стигнем върха, трябва да се изкачим и знаем, че няма да е лесно, нито ще ни го улеснят. Но отказването не е опция", написа талантливият нападател, който отново впечатли с играта си.
Младият футболист подчерта, че всяка грешка е ценен урок и изрази увереност, че Барса ще се върне по-силна от всякога.
"Имаме много причини да бъдем развълнувани и ще се борим с тях с всичко, което имаме. Всяка грешка е урок и можете да бъдете сигурни, че ще се поучим от всяка една. Ние сме Барса и ще се върнем там, където ни е мястото. Родителите ми ме научиха, че думата на човек е негова гаранция... и ние ще донесем това в Барселона, категоричен бе Ямал.
Въпреки горчивината от отпадането, феновете на Барселона могат да черпят надежда от борбения дух и амбицията на младите си таланти.
1 Да ама не
Коментиран от #3
18:13 15.04.2026
2 куку
18:18 15.04.2026
3 Когато Уефа
До коментар #1 от "Да ама не":Позволи на Барса ! Да играе футбол!
18:23 15.04.2026
4 ДА БЕ ДА
18:23 15.04.2026