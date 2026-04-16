Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Антоан Гризман иска да завърши кариерата си в Атлетико Мадрид с трофей

16 Април, 2026 16:13 488 0

  • атлетико мадридщ-
  • реал сосиедад-
  • футбол-
  • антоан гризман

Атлетико Мадрид ще срещне Реал Сосиедад в събота на финала на неутрален терен в Севиля

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид се стреми да завърши страхотна седмица за своите фенове с трофей в турнира за Купата на краля. Атлетико Мадрид ще срещне Реал Сосиедад в събота на финала на неутрален терен в Севиля.

Отборът на Диего Симеоне елиминира Барселона на четвъртфиналите на Шампионската лига, а градският съперник Реал Мадрид също падна от Байерн Мюнхен и Атлетико се надява да приключи забележителната седмица с победа и триумф за Купата, пише АП.

Ако победи Сосиедад, Атлетико ще вдигне първия си трофей от Ла Лига през 2021 г. и първата си Купа на краля от 2013 г.

Купата ще даде допълнителен тласък на Атлетико преди да се изправи срещу Арсенал в полуфиналите на Шампионската лига.

Антоан Гризман, водещият голмайстор на Атлетико за всички времена, може да завърши славното си представяне с клуба, като спечели Купата на краля, преди да напусне и да се присъедини към Орландо Сити в MLS през следващия сезон. Носителят на Световната титла с Франция остава ключов играч за Симеоне благодарение на своята визия и умения.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове