Илиан Илиев: "Има притеснителни неща"

Треньорът на Черно море Варна - Илиан Илиев нямаше обяснение за поведението на своите футболисти при домакинската загуба с 0:4 от ЦСКА 1948.

Ето какво сподели специалистът цитиран от gong.bg:

"Искам да се извиня и да благодаря на хората. Резултатът е тежък, но като поведение на някои хора се извинявам. Обяснение нямам. Имаше един мач преди няколко дни, когато си дисциплиниран. Нямахме много идеи в офанзивен план. Още зимата знаехме, че напред ще ни куцат нещата, защото има липса на кадри. Има притеснителни неща. Днес нямаме обяснение за случващото се на терена. Вчера след мача на Локомотив Пловдив имахме възможност да си върнем петото място. Но защо ни е петото място. Днес трябваше да покажем дали искаме или не искаме. Ние нямаме и място там. Показахме, че не го искаме това. От наша треньорска гледна точка трябва да преценим начина си на игра. Винаги искаме да пресираме високо, да сме далече. През второто полувреме ЦСКА 1948 почти не минаваха центъра, а при една грешка ни вкараха четвърти гол. Трябва да премислим кои хора да пускаме и начина си на игра. Ако продължаваме по този начи, с такива резултати, това никога не е било. Ако сме губили вкъщи, сме показвали сърце и характер. Това днес не го показахме. Имаме някаква психоза у дома като играем с топката. Нямам обяснение за по-страхливаа и плаха игра, която показваме. В Разград бяхме дисциплинирани, но днес вървеше мачът и не знаехме какво се случва", започна Илиев.

"Ние искаме да гледаме и да играем футбол, да свалим топката. Няма отбори, които да не губят. Това са наши неща. Ние треньорите затова сме тук. Може би ще има пауза от десетина дни до следващите мачове и може би трябва да премислим кой как и къде", завърши той.