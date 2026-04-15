Цветомир Найденов след 4:0: Нищо не играхме

ЦСКА 1948 разгроми Черно море с впечатляващото 4:0 в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Столичният тим демонстрира класа и безапелационно наложи волята си на стадион "Тича", оставяйки домакините без шанс за реакция.

Веднага след последния съдийски сигнал, Цветомир Найденов – основният двигател и финансов благодетел на "червените", не пропусна да изрази мнението си за представянето на отбора. В типичния си ироничен стил, той публикува кратък, но многозначителен коментар в социалните мрежи:

„Слабо! Случайностите във футбола ….нищо не играхме. #ЦСКА #работимграмотно“