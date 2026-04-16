Изненада в Мюнхен: Стефанос Циципас напусна турнира след драматичен обрат

Фаворитът и бивш №3 в световната ранглиста Стефанос Циципас преживя неочаквано поражение още на старта на престижния турнир от сериите ATP 500 в Мюнхен. Гръцкият ас, пристигнал в баварската столица с амбиции за силно представяне на червените кортове, бе спрян от вдъхновения унгарец Фабиан Марожан след истински трилър – 6:3, 6:7(5), 4:6.

Сблъсъкът между двамата се превърна в изпитание за издръжливостта и психиката, след като бе прекъснат при резултат 2:2 в решителния сет поради недостатъчна осветеност на корта. Драмата се пренесе и на следващия ден, когато Марожан демонстрира хладнокръвие и железни нерви, за да обърне развоя на срещата в своя полза.

Въпреки че Циципас стартира уверено и спечели първия сет, постепенно загуби контрол над играта, а Марожан се възползва максимално от всяка възможност. Унгарският тенисист показа завидна концентрация в ключовите моменти и заслужено триумфира, оставяйки гръцкия фаворит да търси отговори за неочакваното си отпадане.