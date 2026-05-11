Стефанос Циципас обвини бившата му за спада и одобрява новата

Стефанос Циципас е име, което допреди няколко сезона звучеше като сигурен бъдещ №1. Гръкът стигна до №3 в световната ранглиста и игра финали на Australian Open (2023) и Ролан Гарос (2021). Днес картината е коренно различна, 27-годишният тенисист е паднал до 75-о място и все по-често около него се говори не само за играта му, но и за всичко извън корта.

Любопитното е, че най-откровеният анализ на този спад не идва от бивш треньор, статистик или телевизионен експерт, а от собствената му майка - Юлия Салникова.

Според нея една конкретна глава от личния живот на Циципас е натежала сериозно върху представянето му. Става дума за бурната, публична и продължила две години връзка с тенисистката Паула Бадоса.

„Бяха добра двойка, но това беше бреме за него. Той се натоварваше твърде много“, казва Салникова, която смята, че постоянният фокус върху връзката им постепенно е изместил правилния баланс в ежедневието на сина ѝ.

Циципас и Бадоса не криеха отношенията си. Появяваха се в списанийни фотосесии, а за феновете създадоха и общ Instagram профил под името „Tsitsidosa“. Според майката на гръцкия тенисист именно това непрекъснато внимание, снимки, социални мрежи и медийни заглавия, е започнало да го „изяжда“ отвътре.

„Постоянните снимки, социалните мрежи и цялото медийно внимание постепенно му повлияха. Макар да казваше, че му харесва, отвътре това се натрупваше“, допълни тя.

Историята има и друга страна. Бадоса, бивша №2 в света, също е в труден етап. Испанката е преследвана от серия контузии и според информацията обмисля дали да не сложи край на кариерата си още на 28 години, нещо, което само подсилва усещането, че двамата са били под огромен натиск и на професионален, и на личен фронт.

Сега Циципас има нова приятелка - бившата тенисистка Кристен Томс, която се занимава с маркетинг и представителство.

Този път майка му звучи далеч по-спокойно и одобрително: „Имам чувството, че я познавам от 90 години. Много мило момиче е, разбира тениса, играла е в университета, а също така е изградила собствена кариера.“

Двамата с Бадоса първо се разделиха „приятелски“ през май 2024 г., но само три седмици по-късно отново бяха заедно. През юли обаче сложиха окончателен край, а източник коментира пред списание ¡Hola!, че поредицата от контузии и слабите резултати, включително ранните отпадания на Уимбълдън, са се отразили тежко и на отношенията им.