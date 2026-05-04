Стан Вавринка слага край на бляскавата си тенис кариера след турнира в Базел

Швейцарската тенис легенда Станислас Вавринка официално обяви, че ще се сбогува с професионалния спорт през тази есен. 41-годишният майстор на корта, който през годините се утвърди като един от най-ярките представители на световния тенис, ще изиграе последния си мач на родна земя – в престижния турнир от сериите ATP 500 в Базел, насрочен между 26 октомври и 1 ноември.

Вавринка, който някога заемаше третото място в световната ранглиста, оставя след себе си внушителна колекция от 16 титли на сингъл. Сред тях блестят три трофея от Големия шлем – Australian Open (2014), Roland Garros (2015) и US Open (2016).

Любопитен факт е, че въпреки успехите си, швейцарецът никога не е достигал до финал на домашния турнир в Базел.

Освен индивидуалните си постижения, Вавринка може да се похвали и със златен олимпийски медал на двойки, спечелен през 2008 година в Пекин. Последният му триумф на сингъл датира от 2017 година, когато ликува пред родна публика в Женева.