Спортът по ТВ в четвъртък (16 април)

16 Април, 2026 10:03 448 0

Ето какво може да гледате днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Мюнхен - МАХ Спорт 4

16.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, трети етап - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Септември София – Спартак Варна - Диема спорт

19.15 Футбол: Азиатска Шампионска лига - Нова спорт

19.15 Баскетбол: Спартак Плевен – Академик Пловдив - МАХ Спорт 2

19.30 Футбол: Монтана – Славия - Диема спорт

19.45 Футбол: Алкмаар – Шахтьор - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: Селта – Фрайбург - бТВ Екшън

21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж" - Евроспорт 2

21.15 Баскетбол: Олимпиакос – Олимпиа Милано - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Астън Вила – Болоня - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Брага – Бетис - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Нотингам – Порто - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Фиорентина – Кристъл Палас - Ринг тв

22.00 Футбол: Бромли – Кеймбридж - Нова спорт


