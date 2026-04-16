Трагедия с бивш футболист от Бундеслигата: Загинал след сблъсък с елен

Бившият футболист Райнер Виршинг загина трагично при автомобилна катастрофа в Германия, пише Bild. Инцидентът е станал на велоалея близо до магистралата, водеща към Бад Кисинген.

Според полицията 63-годишният мъж внезапно се е сблъскал с елен, което е довело до падане и силен удар в главата. Той е бил без каска и това е причината за тежката травма на главата и обилното кървене. Пострадалият е открит случайно от шофьор, който веднага се обадил на спешна помощ. В болницата лекарите се борили да спасят живота му, но той умира два дни след инцидента.

Райнер Виршинг игра за Нюрнберг в Бундеслигата в края на 80-те и началото на 90-те години. Кариерата му включва и престой във Вестенбергсгройт, с който сензационно побеждава Байерн Мюнхен в Купата на Германия. След края на футболната си кариера той завършва медицина и става дипломиран ортопед. До трагичния ден беше част от отбор по тенис на маса в германската Бундеслига, а преди това е работил и в други клубове.

Така Виршинг се присъедини към списъка с трагично загиналите футболисти в последно време. По-рано 16-годишният Томи-Бали Дийн намери смъртта си при пожар в Лондон, а германецът Себастиан Хертнер почина след падане от ски лифт.