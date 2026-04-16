Ивелин Попов поема ново предизвикателство в Ботев Пловдив

Известният бивш национал Ивелин Попов се завръща с гръм и трясък в българския футбол, този път в ролята на спортен директор на Ботев Пловдив, съобщава „Мач Телеграф“. Очаква се Попето да заеме ключовата позиция още в началото на предстоящия сезон, като не е изключено да работи рамо до рамо със своя дългогодишен приятел и колега Станислав Генчев.

Генчев е сред фаворитите за нов старши треньор на „жълто-черните“ и може да поеме отбора през лятото.

След като наскоро обяви края на своята впечатляваща футболна кариера, последно защитавайки цветовете на Арда Кърджали, Попов не скри амбициите си да се реализира на ръководно ниво. На специална пресконференция той откровено сподели, че следващата му цел е да се наложи като успешен спортен директор.