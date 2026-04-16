Ривър Плейт следи Анжело Мартино от ЦСКА

Аржентинският футболен колос Ривър Плейт не се отказва от амбициите си да си върне у дома левия бек на ЦСКА – Анжело Мартино. След като през зимния трансферен прозорец опитите на „червено-белите“ от Буенос Айрес да привлекат защитника не се увенчаха с успех, сега интересът към него се възражда с нова сила, съобщава „Мач Телеграф“.

Мартино, който се присъедини към българския гранд през септември 2025 г. от Нюелс Олд Бойс, вече натрупа солиден опит в Европа. Преди да облече екипа на „армейците“, той защитаваше цветовете на Атлетико де Рафаела и Тайерес в родната Аржентина. Сега, изглежда, пред него се открива възможност да се завърне на познат терен, този път с екипа на един от най-успешните клубове в страната.

Любопитен факт е, че през зимата Ривър Плейт се насочи към друг аржентински ляв защитник – Алехандро Бернабеи, но преговорите с Интернасионал не доведоха до трансфер. Така Анжело Мартино отново се превръща в основна цел за аржентинския гранд.

Мартино, който притежава и италиански паспорт, бе привлечен в ЦСКА срещу 350 000 евро. До момента той е записал 25 официални срещи с червената фланелка – 23 в Първа лига и още 2 в турнира за Sesame Купа на България. Макар все още да не се е разписал или асистирал за гол, стабилното му представяне в защита впечатлява треньора Христо Янев и го прави ключова фигура в отбора.