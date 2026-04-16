Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ривър Плейт следи Анжело Мартино от ЦСКА

16 Април, 2026 13:21 399 0

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Аржентинският футболен колос Ривър Плейт не се отказва от амбициите си да си върне у дома левия бек на ЦСКА – Анжело Мартино. След като през зимния трансферен прозорец опитите на „червено-белите“ от Буенос Айрес да привлекат защитника не се увенчаха с успех, сега интересът към него се възражда с нова сила, съобщава „Мач Телеграф“.

Мартино, който се присъедини към българския гранд през септември 2025 г. от Нюелс Олд Бойс, вече натрупа солиден опит в Европа. Преди да облече екипа на „армейците“, той защитаваше цветовете на Атлетико де Рафаела и Тайерес в родната Аржентина. Сега, изглежда, пред него се открива възможност да се завърне на познат терен, този път с екипа на един от най-успешните клубове в страната.

Любопитен факт е, че през зимата Ривър Плейт се насочи към друг аржентински ляв защитник – Алехандро Бернабеи, но преговорите с Интернасионал не доведоха до трансфер. Така Анжело Мартино отново се превръща в основна цел за аржентинския гранд.

Мартино, който притежава и италиански паспорт, бе привлечен в ЦСКА срещу 350 000 евро. До момента той е записал 25 официални срещи с червената фланелка – 23 в Първа лига и още 2 в турнира за Sesame Купа на България. Макар все още да не се е разписал или асистирал за гол, стабилното му представяне в защита впечатлява треньора Христо Янев и го прави ключова фигура в отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове