Гасперини и Раниери в спор за влияние в Рома

16 Април, 2026 19:59 388 0

Гасперини и Раниери в спор за влияние в Рома - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Миналото лято Клаудио Раниери и Джан Пиеро Гасперини седяха усмихнати един до друг, двама от най-уважаваните треньори на Италия, обединени в усилията си да направят Рома отново претендент за Серия А. По-малко от година по-късно Раниери и Гасперини имат разногласия в битката си за контрол над римския клуб, който е на шесто място и е изложен на риск да пропусне Шампионската лига за седма поредна година, пише АП.

Раниери се оттегли като треньор на Рома миналото лято, когато отборът пропусна класирането за Шампионската лига с една точка. След това той стана специален съветник на американските собственици на отбора и участва в избора на Гасперини за негов наследник.

„Имахме списък с пет или шест треньори, трима не дойдоха и накрая клубът направи избора“, каза Раниери миналата седмица. „Избрахме Гасперини заради това, което направи в Аталанта с младите си играчи. Той и аз избрахме играчите. ... Дадохме му отбор, който завърши на една точка от Шампионската лига миналия сезон с много млади играчи, които да налага.“

Гасперини обаче изрази разочарование от някои от играчите, които Рома привлече, с изключение на Дониел Мален, който има 10 гола в 12 мача от италианското първенство, откакто премина от Астън Вила през януари.

„Ако имат нужда от мен отново, ще остана“, каза Раниери. „В противен случай бих могъл да си тръгна. Обичам Рома и съм готов да се оттегля като старши съветник, както вече направих преди като треньор.“

На въпрос за коментарите на Раниери след победата с 3:0 над Пиза миналия петък, Гасперини каза, че единственият играч, когото е поискал и е пристигнал през трансферния период, е бразилският бек Уесли.

На въпроса да обясни защо Рома се затруднява да вкарва голове – нещо нехарактерно за неговия треньорски стил - Гасперини каза: „Помолих за помощ в атака... винаги съм настоявал за подобряване на нивото в тази област. За съжаление, това не се случи и затова имахме някои проблеми.“

Следващото изпитание за Рома е гостуването на Аталанта, бившия отбор на Гасперини, в събота.

„Оставих много силен отбор и знам стойността им“, каза Гасперини за Аталанта, който е с едно място зад Рома в класирането.


