Новини
Спорт »
Баскетбол »
Жалгирис си осигури място в плейофите на Евролигата след домакинска победа в последния кръг

Жалгирис си осигури място в плейофите на Евролигата след домакинска победа в последния кръг

18 Април, 2026 13:37 801 0

Жалгирис си осигури място в плейофите на Евролигата след домакинска победа в последния кръг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литовският Жалгирис си осигури място в плейофите на баскетболната Евролига за мъже за първи път от 2023 година след домакинска победа над Париж с 85:79 в последния кръг на редовния сезон, предаде БТА.

Моузес Райт бе най-полезен за Жалгирис с 16 точки и 18 борби, а Силвен Франсиско завърши с 21 точки.

Монако завърши редовния сезон на Евролигата с разгром срещу гостуващия Апоел със 105:85. Победата означава, че Монако ще завърши редовния сезон на осмо място с баланс 22-16. Апоел остана шести в таблицата с 23-15 и загуби шанса си да запази домакинско предимството в плейофите.

Валенсия си осигури второто място в класирането, като победи Дубай с 95:85 на „Арена Хюсеин Смайлович" в Зеница.

След като си осигури петата победа в шест мача, Валенсия завърши редовния сезон с баланс 25-13. Междувременно Дубай падна до 19-19, официално пропускайки класиране за плей-ин турнира.

Панатинайкос завърши редовния сезон на Евролигата с победа срещу турския Ефес с 97:62 в Телеком Център Атина в гръцката столица. Панатинайкос завърши седми в редовния сезон с 22 победи и 16 загуби и ще играе в плей-ин турнира. Ефес завърши редовния сезон на предпоследното 19-о място с баланс 12-26.

Никос Рогкавопулос беше най-резултатен за победителите с 24 точки, нов рекорд в кариерата си. Кендрик Нън добави 18 за гърците.

Барселона си осигури място в плей-ин турнира с убедителна победа с 95:69 над Байерн Мюнхен. Каталунският отбор завърши девети след победи над Монако и Панатинайкос и ще се изправи срещу Цървена звезда в първия си кръг от плей-ин турнира.

Уил Клайбърн бе най-полезен за каталунците с 22 точки и 7 борби.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове