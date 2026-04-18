Жалгирис си осигури място в плейофите на Евролигата след домакинска победа в последния кръг

Литовският Жалгирис си осигури място в плейофите на баскетболната Евролига за мъже за първи път от 2023 година след домакинска победа над Париж с 85:79 в последния кръг на редовния сезон, предаде БТА.

Моузес Райт бе най-полезен за Жалгирис с 16 точки и 18 борби, а Силвен Франсиско завърши с 21 точки.

Монако завърши редовния сезон на Евролигата с разгром срещу гостуващия Апоел със 105:85. Победата означава, че Монако ще завърши редовния сезон на осмо място с баланс 22-16. Апоел остана шести в таблицата с 23-15 и загуби шанса си да запази домакинско предимството в плейофите.

Валенсия си осигури второто място в класирането, като победи Дубай с 95:85 на „Арена Хюсеин Смайлович" в Зеница.

След като си осигури петата победа в шест мача, Валенсия завърши редовния сезон с баланс 25-13. Междувременно Дубай падна до 19-19, официално пропускайки класиране за плей-ин турнира.

Панатинайкос завърши редовния сезон на Евролигата с победа срещу турския Ефес с 97:62 в Телеком Център Атина в гръцката столица. Панатинайкос завърши седми в редовния сезон с 22 победи и 16 загуби и ще играе в плей-ин турнира. Ефес завърши редовния сезон на предпоследното 19-о място с баланс 12-26.

Никос Рогкавопулос беше най-резултатен за победителите с 24 точки, нов рекорд в кариерата си. Кендрик Нън добави 18 за гърците.

Барселона си осигури място в плей-ин турнира с убедителна победа с 95:69 над Байерн Мюнхен. Каталунският отбор завърши девети след победи над Монако и Панатинайкос и ще се изправи срещу Цървена звезда в първия си кръг от плей-ин турнира.

Уил Клайбърн бе най-полезен за каталунците с 22 точки и 7 борби.