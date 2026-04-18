Неймар поиска промяна на правилото за засада

Нападателят на Сантос Неймар предложи промяна на правилото за засада във футбола, предаде БТА.

„Бих променил правилото за засада. Засада трябва да се отчита само за високи подавания. Когато е ниско подаване или подаване под гърдите, засада не трябва да се отсъжда“, каза Неймар в предаването Ziggo Sport.

Този сезон бившият нападател на ПСЖ и Барселона е отбелязал четири гола и е дал три асистенции в осем мача.