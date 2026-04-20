Голямото Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс бе решено с дузпа

Голямото Суперкласико между Ривър Плейт и Бока Хуниорс завърши с победа на гостите с минималното 1:0. "Генуезците" разплакаха 85 хил. зрители на "Монументал", изтръгвайки победата над големия си съперник, благоданение на дузпа в 45-ата минута, реализирана от ветерана Леандро Паредес.

Мачът започна с натиск на Ривър и куп пропуски пред вратата на Леандро Брей, който също се отличи с някои важни спасявания. Първо Маркос Акуня стреля неточно в 6-ата минута, две по-късно изстрел на Томас Галван от фаул бе спасен от Брей, а впоследствие добри положения пропиляха и Хуан Меса и Максимилиано Салас.

В 45-ата минута обаче Бока получи дузпа за игра с ръка на Лаутаро Риверо. Интересното е, че защитникът имаше жълт картон, но съдията го пожали и не му показа втори и съответно червен. Леандро Паредес пък пое отговорността да изпълни наказателния удар и бе точен за 0:1.

През второто полувреме Ривър отново започна силно и създаде нови добри положения, но те отново не бяха материализирани от Салас и Мартинес Куарта.

След това обаче и Бока имаше своите шансове да реши всичко в мача, но с пропуски се отличиха Есекиел Себайос и Милтон Делгадо.

В добавеното време домакините претендираха за нарушение за дузпа на Бланко срещу Мартинес Куарта, но реферите прецениха, че няма основание да бъде посочена бялата точка.

В крайна сметка Бока удържа победата и спря серията от 5 поредни успеха на своя съперник. Така Бока събра актив от 24 точки и заема 3-тото място в Група "А". Ривър пък остава на 2-рата позиция в Група "Б" с 26 точки до момента.