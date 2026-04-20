Нов срамен епизод за футбола в Африка - фенове забавиха с час и половина важен мач

20 Април, 2026 06:30 954 0

  • олимпик сафи-
  • мароко-
  • усма-
  • алжир-
  • футбол-
  • африка-
  • купата на конфедерациите

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Африканският футбол беше замесен в пореден срамен епизод. Реваншът от Купата на конфедерациите между Олимпик Сафи от Мароко и УСМА от Алжир, вторият по важност клубен турнир на континента, не можа да започне на време поради нахлуване на фенове.

След равенство 0:0 в първия мач в Алжир, реваншът трябва да реши кой клуб ще се изправи срещу египетския Замалек на финала на турнира. Въпреки усилията на ръководствата на двата клуба да създадат позитивна атмосфера, включително размяната на подаръци преди двата мача, напрежението на трибуните се повиши неимоверно. Според някои източници от феновете дори са скандирали политически лозунги.

Преди началото на мача, голяма група фенове хвърляха столове и други предмети, а за капак нахлуха на терена, принуждавайки съдиите и играчите от двата отбора да се върнат обратно в тунела. Накрая, след забавяне от почти час и половина, мачът успя да започне. Това се случи след намесата на властите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

