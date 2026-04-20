Спортът по ТВ в понеделник (20 април)

20 Април, 2026 06:18 1 405 3

Ето какво може да гледаме днес

11.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

14.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг

14.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, първи етап, мъже Евроспорт 2

16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

16.30 Лека атлетика: Маратон на Бостън Евроспорт 2

17.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг

19.00 Финал на младежката Шампионска лига МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1

21.45 Лече – Фиорентина МАХ Спорт 3

22.00 Кристъл Палас – Уест Хем Диема спорт 2

02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2

03.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3


  • 1 за протокола

    Нажежените политстрасти спуснаха завеса над завършилото Еврошах първенство, но ето статистиката. С ремита на Канов и Салимова и победа на Петков нашите постигнаха следното: Момчил 7,5 т. 36-и, Нургюл 6,5 т. 114-а, Никола 6 т. 181-и. Нургюл имаше пешка повече в ендшпила, но не можа да спечели и остана трета при жените ( ако спечелеше ставаше първа). Може да е за добро, иначе нашите медии щяха да я обявят за европейска шампионка и дълго трябваше да се обяснява, че не е. Дават й 400€, но не защото е трета, а една пета от поощрението за жени ( пет дами имат по 6,5 т.) За напусналите Лъчезар и Белослава тишина.

    07:46 20.04.2026

  • 2 Въй

    Вдигане на свежести- ЕвропейскокурвенствопоДРинк

    08:15 20.04.2026

  • 3 ЗРИТЕЛ

    Ами уж Европейско по щанги, а го давате в най-негледаното време на презапис. Толко ли нямаше парички да платите, все пак наши състезатеи участват
    После защо нямало спорт

    20:37 20.04.2026

