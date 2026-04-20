Спортът по ТВ в понеделник (20 април)

11.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг
14.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, първи етап, мъже Евроспорт 2
16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Лека атлетика: Маратон на Бостън Евроспорт 2
17.00 Вдигане на тежести, Европейско първенство Ринг
19.00 Финал на младежката Шампионска лига МАХ Спорт 3
19.15 Баскетбол, Локомотив (Пд) – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Лече – Фиорентина МАХ Спорт 3
22.00 Кристъл Палас – Уест Хем Диема спорт 2
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 НБА, мач от плейофите Диема спорт 3
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за протокола
07:46 20.04.2026
2 Въй
08:15 20.04.2026
3 ЗРИТЕЛ
После защо нямало спорт
20:37 20.04.2026