Неймар с гол при равенство на Сантос

15 Април, 2026 10:15 454 1

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата Неймар, който се бори със зъби и нокти да се завърне в националния тим на Бразилия за Световното първенство през това лято, вкара четвъртия си гол през сезона, но това стигна само за равенството на тима му Сантос срещу парагвайския Реколета (1:1) в Копа Судамерикана, съобщава АФП.

34-годишният нападател, който е бивш футболист на Барселона и Пари Сен Жермен, има още десетина мача на разположение, за да убеди селекционера на Бразилия Карлос Анчелоти, който трябва да обяви окончателния си състав на 18 май.

Участието на Неймар се превърна в държавен въпрос, след като и президентът Лула заяви във вторник, че играчът трябва да бъде в тима, "ако е готов физически".

Неймар страда от непрестанни контузии през последните години, а от началото на 2026 е играл само в 8 мача от 22, като е вкарал 4 попадения.

Той се разписа за Сантос още в четвъртата минута, но Реколата изравни от дузпа в края на първото полувреме за съжаление на бразилските фенове, които в края на мача освиркваха любимците си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    То тук проблематично не е дали може да играе келемето! Талантлив е, дума да няма! Въпросът е чисто психологически как ще се отрази присъствието му! Страшен бастун е като човек!!

    11:15 15.04.2026

