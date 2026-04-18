Чистка в Мадрид: Реал подготвя раздяла с осем играчи

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес възнамерява да извърши обновяване в отбора след края на текущия сезон. Той е съставил списък с осем играчи, които ще напуснат клуба това лято, според Sport.es, предаде БТА.

Според източника, първият играч в списъка е халфът Едуардо Камавинга. Защитниците Фран Гарсия, Раул Асенсио и халфът Даниел Себайос също ще напуснат клуба.

Реал Мадрид няма да подновява договорите на Давид Алаба и Даниел Карвахал, чиито договори изтичат следващото лято. Нападателите Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия ще бъдат отдадени под наем.

Не е изключена продажбата на Винисиус Жуниор или Джуд Белингам.

Реал Мадрид загуби от Байерн (3:4) във втория мач от четвъртфиналите на Шампионската лига в сряда и беше елиминиран от турнира.