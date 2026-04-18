Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чистка в Мадрид: Реал подготвя раздяла с осем играчи

18 Април, 2026 20:42 2 280 3

  • реал мадрид-
  • флорентино перес-
  • едуардо камавинга

Не е изключена продажбата на Винисиус Жуниор или Белингам, твърдят източници

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес възнамерява да извърши обновяване в отбора след края на текущия сезон. Той е съставил списък с осем играчи, които ще напуснат клуба това лято, според Sport.es, предаде БТА.

Според източника, първият играч в списъка е халфът Едуардо Камавинга. Защитниците Фран Гарсия, Раул Асенсио и халфът Даниел Себайос също ще напуснат клуба.

Реал Мадрид няма да подновява договорите на Давид Алаба и Даниел Карвахал, чиито договори изтичат следващото лято. Нападателите Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия ще бъдат отдадени под наем.

Не е изключена продажбата на Винисиус Жуниор или Джуд Белингам.

Реал Мадрид загуби от Байерн (3:4) във втория мач от четвъртфиналите на Шампионската лига в сряда и беше елиминиран от турнира.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЪРВО И НАЙ ТОЧНО

    4 4 Отговор
    Ще бъде ти Флори пернатес ти да си одиш. Стига изкуф старчета на длъжности ШЕФЧЕТА. Вие обърквате всичко. А за Винисиус да вън. Много е добър в краката но хич го нема у главата.

    21:51 18.04.2026

  • 2 хахахаха

    4 1 Отговор
    треноьра трябва да сменят играчите не са чак голкова зле

    22:05 18.04.2026

  • 3 Фалирал сепаратистки балон Фарса

    2 0 Отговор
    ми сирките халюцинират желаното за действително и фъскат интриги, както винаги: Фран, Асенсио, Алаба и Себайос са вън, да. Мастантуоно и Гонсало отиват под наем, да. Другото са глЮпocти. Емери или Конте за треньор и пак купища инфаркти от болни фенчета на ВАРса...

    19:28 19.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове