Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Моуриньо се завръща в Реал Мадрид?

Моуриньо се завръща в Реал Мадрид?

19 Април, 2026 15:23 1 430 5

Португалецът води отбора между 2010 и 2013 година, засега разговори между двете страни не са проведени

Моуриньо се завръща в Реал Мадрид? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид е в търсене на нов треньор. "Белите" са близо до втори нулев сезон и е ясно, че Алваро Арбелоа няма да продължи да води отбора и през новата кампания.

Сред спряганите имена за нов наставник на испанския гранд са Юрген Клоп, Маурисио Почетино и Дидие Дешан. Португалското издание "Рекорд" добавя, че завръщане на Жозе Моуриньо също не е изключено, предаде Gong.bg.

Засега разговори между двете страни не са проведени, но Специалния няма против отново да застане начело на "белите". Португалецът води отбора между 2010 и 2013 година.

През последните години обаче кариерата му не се развива добре, като преди да поеме Бенфика, той беше уволнен от Фенербахче, а преди това и от Рома.


Испания
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    За сега разговори не са проведени, но иначе Мои се завръща, а? Мизерни хлебарки, всичко давате за едно кликване повече! Душевни компаньонки!

    Коментиран от #2

    15:28 19.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Перес

    3 3 Отговор
    Не е толкова отчаян, колкото и да се напъват агентите на Моуриньо през поръчкови статии, журналисти и инфлуенсъри. Нивото му не просто не е за Реал, видя се, че не е за Бенфика и Фенербахче.

    16:25 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фалиралото сепаратистко балонче Фарса

    3 0 Отговор
    ми сирките халюцинират желаното за действително и фъскат интриги, както винаги: Кралете не са го канили, но Моуриньо се завръщал, хахаха Емери или Конте за треньор и пак купища инфаркти от болни фенчета на ВАРса...

    19:50 19.04.2026

