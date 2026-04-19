Моуриньо се завръща в Реал Мадрид?

Реал Мадрид е в търсене на нов треньор. "Белите" са близо до втори нулев сезон и е ясно, че Алваро Арбелоа няма да продължи да води отбора и през новата кампания.

Сред спряганите имена за нов наставник на испанския гранд са Юрген Клоп, Маурисио Почетино и Дидие Дешан. Португалското издание "Рекорд" добавя, че завръщане на Жозе Моуриньо също не е изключено, предаде Gong.bg.

Засега разговори между двете страни не са проведени, но Специалния няма против отново да застане начело на "белите". Португалецът води отбора между 2010 и 2013 година.

През последните години обаче кариерата му не се развива добре, като преди да поеме Бенфика, той беше уволнен от Фенербахче, а преди това и от Рома.