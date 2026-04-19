ЦСКА и Лудогорец влизат в битка за български национал

19 Април, 2026 16:48 1 461 0

В момента той е част от Дармщат, но все още не е подписал нов договор с тима

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Сериозно българско дерби се задава за Фабиан Нюрнбергер. Интерес към него има от страна на Лудагорец.

„Орлите“ са отправили запитване към агентите му за условията, които биха го накарали да замени Германия с родната efbet Лига. В момента той е част от Дармщат, но все още не е подписал нов договор с тима, пише "Мач Телеграф".

ЦСКА обаче ще има по-голяма нужда от такъв играч, ако се стигне до раздяла с Анжело Мартино. Левият бек е спряган за трансфер в един от най-големите отбори в цял свят – Ривър плейт. Едва ли от ЦСКА ще правят опити да го спрат, ако пожелае да си тръгне.

Напротив, сделка с такъв отбор може да донесе само допълнителни дивиденти на „армейците“. Димитър Папазов от Болоня е резервен вариант, ако нещата с Нюрнбергер не се получат или ЦСКА изпусне виза за Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

