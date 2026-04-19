Ивайло Киров: Левски ще е най-слабият шампион, който съм виждал

14, толкова са трофеите, които бившият полузащитник Ивайло Киров е спечелил с ЦСКА в богатата cи кариера. Част е от славното поколение на червенитe oт втората половина на 80-те години на миналия век, а после играе и в началото на 90-те. Така че оценката му е повече от меродавна, а стрелите му към играчи, треньори и ръководители прецизно точни. Eтo какво сподели той пред “Тема Спорт” след равенството с Левски.

Г-н Киров, какво видяхте от ЦСКА във вечното дерби?

Пак играхме страхливо. Откровено казано, нищо не ми хареса от мача. Единственото хубаво е, че не го загубихме и самият гол в добавеното време. Не че Левски имаха нещо създадено като положения. За мен това дерби трябваше да завърши 0:0. Мина и замина. Не е това нашият футбол, много страхливо играем.

Може ли да окаже влияние върху остатъка от сезона?

За мен по-важен е мачът с Лудогорец за купата в Разград идния вторник (б.р. – на 21 април). Ние трябва да направим всичко възможно да отстраним Лудогорец. Два мача са, но лошото е, че с тях се дъним и в София. Не играем никак добре срещу Лудогорец – уплашено, нямаме самочувствие да се сборим с тях. Между другото, бях сигурен, че ще победим Левски, въпреки че играем слабо. Имах усещането, че ще ги излъжем както в предния мач есента. Няма кой знае с какво да се изненадат двата отбоpа.

В тази връзка закъсня ли влизането на Годой, който пак се превърна в герой?

-За мен той трябва да е титуляр, има нюх към гола вътре в наказателното поле. Христо Янев си знае най-добре, но аз смятам, че има място на терена и за Годой, и за Питас. В някои мачове вече бяха двамата заедно на терена. ЦСКА трябва да играе нападателно, а не изчаквателно. Връщайки се пак към дербито, прекалено затворени и изплашени да се бият сякаш бяха и двата отбора. Но мен Левски не ме интересува. Това ще е най-слабият шампион, който съм виждал, ако станат първи. Каквото и да говорим, през годините Лудогорец винаги е имал класни изпълнители. Че са ги бутали, бутали са ги, но като футболисти въобще не може да става и дума за сравнение с тези на Левски в момента. От “Герена” го карат само на желание. Не могат да вземат едно дерби. Футболът им е само ритане и блъскане… Имат и късмет. Затова и ЦСКА трябваше да играе много по-освободено. Напрежението бе у сините. Нашата цел в първенството е третото място и съм убеден, че ще се преборим с ЦСКА 1948.

Този път за разлика от предходните мачове Христо Янев заложи на двама българи Теодор Иванов и Петко Панайотов…

-Това е хубаво и трябва по-често да го виждаме. Ние имаме подобрение в резултатите, но трябва по-смело да играем. Все пак не трябва да хулим изцяло Христо Янев. Нека не си кривим душата. Бяхме в трагично състояние в началото на сезона. До 11-ия кръг имахме само една победа. Янев ги надъхва, не може да му се отрече. Предишните треньори бяха пълна трагедия, не бяха за нас. Как и по какви критерии са ги избирали, не знам. Но при Янев ЦСКА направи крачка напред, въпросът е дали може да направи следващата крачка.

Може ли ЦСКА да подцени шампионата заради мачовете с Лудогорец за купата?

-Трябва задължително да гоним третото място, защото купата не е гаранция. Дори и да отстраним Лудогорец, после финалът с Локо Пловдив или Арда няма да е никак лек. Вече играхме финали с тях в последните години, помним какво беше. Напрежение, драма, нищо не се знае.