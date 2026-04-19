Ивайло Киров: Левски ще е най-слабият шампион, който съм виждал

19 Април, 2026 14:40 1 973 20

ЦСКА трябва да играе нападателно, а не изчаквателно, заяви бившият футболист на "червените"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

14, толкова са трофеите, които бившият полузащитник Ивайло Киров е спечелил с ЦСКА в богатата cи кариера. Част е от славното поколение на червенитe oт втората половина на 80-те години на миналия век, а после играе и в началото на 90-те. Така че оценката му е повече от меродавна, а стрелите му към играчи, треньори и ръководители прецизно точни. Eтo какво сподели той пред “Тема Спорт” след равенството с Левски.

Г-н Киров, какво видяхте от ЦСКА във вечното дерби?

Пак играхме страхливо. Откровено казано, нищо не ми хареса от мача. Единственото хубаво е, че не го загубихме и самият гол в добавеното време. Не че Левски имаха нещо създадено като положения. За мен това дерби трябваше да завърши 0:0. Мина и замина. Не е това нашият футбол, много страхливо играем.

Може ли да окаже влияние върху остатъка от сезона?

За мен по-важен е мачът с Лудогорец за купата в Разград идния вторник (б.р. – на 21 април). Ние трябва да направим всичко възможно да отстраним Лудогорец. Два мача са, но лошото е, че с тях се дъним и в София. Не играем никак добре срещу Лудогорец – уплашено, нямаме самочувствие да се сборим с тях. Между другото, бях сигурен, че ще победим Левски, въпреки че играем слабо. Имах усещането, че ще ги излъжем както в предния мач есента. Няма кой знае с какво да се изненадат двата отбоpа.

В тази връзка закъсня ли влизането на Годой, който пак се превърна в герой?

-За мен той трябва да е титуляр, има нюх към гола вътре в наказателното поле. Христо Янев си знае най-добре, но аз смятам, че има място на терена и за Годой, и за Питас. В някои мачове вече бяха двамата заедно на терена. ЦСКА трябва да играе нападателно, а не изчаквателно. Връщайки се пак към дербито, прекалено затворени и изплашени да се бият сякаш бяха и двата отбора. Но мен Левски не ме интересува. Това ще е най-слабият шампион, който съм виждал, ако станат първи. Каквото и да говорим, през годините Лудогорец винаги е имал класни изпълнители. Че са ги бутали, бутали са ги, но като футболисти въобще не може да става и дума за сравнение с тези на Левски в момента. От “Герена” го карат само на желание. Не могат да вземат едно дерби. Футболът им е само ритане и блъскане… Имат и късмет. Затова и ЦСКА трябваше да играе много по-освободено. Напрежението бе у сините. Нашата цел в първенството е третото място и съм убеден, че ще се преборим с ЦСКА 1948.

Този път за разлика от предходните мачове Христо Янев заложи на двама българи Теодор Иванов и Петко Панайотов…

-Това е хубаво и трябва по-често да го виждаме. Ние имаме подобрение в резултатите, но трябва по-смело да играем. Все пак не трябва да хулим изцяло Христо Янев. Нека не си кривим душата. Бяхме в трагично състояние в началото на сезона. До 11-ия кръг имахме само една победа. Янев ги надъхва, не може да му се отрече. Предишните треньори бяха пълна трагедия, не бяха за нас. Как и по какви критерии са ги избирали, не знам. Но при Янев ЦСКА направи крачка напред, въпросът е дали може да направи следващата крачка.

Може ли ЦСКА да подцени шампионата заради мачовете с Лудогорец за купата?

-Трябва задължително да гоним третото място, защото купата не е гаранция. Дори и да отстраним Лудогорец, после финалът с Локо Пловдив или Арда няма да е никак лек. Вече играхме финали с тях в последните години, помним какво беше. Напрежение, драма, нищо не се знае.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ САМО СЛАБИЯТ

    5 16 Отговор
    Ивайло но и компрометиран със ШИШ И ЕДИН ТУУУТУУЛУП В ВЪВ РЕДИЦИТЕ НА танас бориимче и велас. ТОВА НЕ Е МОЯТ ЛЕВСКИ. ТОВА СА ПАРАЗИТИ.

    15:17 19.04.2026

  • 2 На феновете на Литекс...

    24 7 Отговор
    ...им остана само омразата към Левски! Няма вече ЦСКА, има ЛИТЕКСминусСОФИЯ!

    Коментиран от #4

    15:23 19.04.2026

  • 3 Гласът

    23 6 Отговор
    ... изказване на мишок.... преди да започнеш да печелиш...се научи да губиш...

    15:33 19.04.2026

  • 4 А скоро

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "На феновете на Литекс...":

    И геренци така- с Левски Лом! Черепа ще ви оправи- за едни 16млн!

    Коментиран от #9

    15:40 19.04.2026

  • 5 Факт

    22 6 Отговор
    Този голям спец по футбола, не игра ли за червените на 23.09.1994г., когато ги н.. рахме със 7:1 ...

    Коментиран от #17

    15:46 19.04.2026

  • 6 Перничанина

    7 18 Отговор
    Боли ли истината сини добичета?
    Целувайте г.за на Шиши,иначе сте за В група.
    КЗЛ

    15:54 19.04.2026

  • 7 Демо версия крадец = демокрад

    12 4 Отговор
    как само се кяфя как цвичат прасетата от истерия в безпомощно състояние

    16:01 19.04.2026

  • 8 Абе

    12 5 Отговор
    анонимник скрий се в дупката си и по мълчаливо !

    16:02 19.04.2026

  • 9 Левски 1914

    13 5 Отговор

    До коментар #4 от "А скоро":

    И на вашия стадион се перат някакви пари , стадион ви правят ,но нямате отбор, вашия отбор ФАЛИРА!

    Коментиран от #10

    16:04 19.04.2026

  • 10 На нашия може би

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Левски 1914":

    Се перат! Но на вашият се Крадат! Или се откраднаха!

    17:04 19.04.2026

  • 11 хахахаха

    2 2 Отговор
    знайни и незнайни разбирачи, добре е, че пише кой е, най-добрия на мама!!!

    17:06 19.04.2026

  • 12 Когато

    3 0 Отговор
    Бяхме ученици Ивтата беше ЛЕВСКАР от малък и играехме мачове все бяхме от отбора на Левски срещу цесекарите.Беше невероятен футболист,но алкохола го попиля Ивтата.....Иначе много добър и скромен човек,винаги е бил възпитан от малък си спомням.Жив и здрав да е Ивтата,но явно е станал чорбар😀

    17:08 19.04.2026

  • 13 на две

    2 2 Отговор
    магарета сеното не могат да разделят .... поздрави от бойче и шишката !

    17:13 19.04.2026

  • 14 Георги

    6 2 Отговор
    По слаб и мърляв цска имало ли е ?

    Коментиран от #16, #18

    17:13 19.04.2026

  • 15 не злобейте

    2 4 Отговор
    скоро ще гостувате на най-модерния и красив стадион на балканите ... знам че е мъчно , дарил съм 7 евро за тента да не ви тече в носовете

    17:15 19.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 душичка

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    забравихте петичката като отнесохте , деляни от подуене

    17:19 19.04.2026

  • 18 То пък вашият е от едни

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Силни и чистници!

    17:21 19.04.2026

  • 19 Ха ха

    3 1 Отговор
    На този като му прочетох малко от интервюто ми стана ясен.Левски само се бутали и ритали топката.Този говори по инерция и въобще не знае какво говори.Левски по мое мнение играеше най красивия и бърз и чист футбол допреди 4,5 кръга и това са го казвали капацитети като Майкала ,Г.Василев,Андрей Желязков,Лъчо Танев.

    Коментиран от #20

    18:13 19.04.2026

  • 20 И след това започнаха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха":

    Дуспите и червените картони;

    18:34 19.04.2026

