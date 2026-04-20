Колко гласа получи Стефка Костадинова на парламентарните избори?

20 Април, 2026 19:50 8 767 42

48 души са гласували с преференция за нея

Колко гласа получи Стефка Костадинова на парламентарните избори? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарната българска спортистка и бивш ръководител на Българския олимпийски комитет, Стефка Костадинова, отново привлече вниманието – този път не на спортната арена, а в политическата надпревара.

На проведените парламентарни избори за 52-ро Народно събрание, тя оглави листата на ДПС в 16-ти многомандатен избирателен район (МИР) – Пловдив-град. Според официалните данни, Костадинова получи 48 преференциални гласа от избирателите в района.

Освен това, още 54 души, подкрепили ДПС, не са отбелязали конкретна преференция, което по избирателния закон автоматично добавя техния вот към водача на листата. Така общият брой на преференциите за Стефка Костадинова достигна 102.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    225 4 Отговор
    Падна и летвата

    Коментиран от #2, #10

    19:52 20.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Легендите доказаха на всички

    209 2 Отговор
    Тези легенди са станали такива, защото някой треньор ги е бухал от сутрин до вечер в тъпите тикви. Не им се налагаше да ходят в училище, затова би не знаят да четат и сричат.Те дадоха невероятни мигове на всички българи. Лошото е че си повярваха че могат да управляват. И така унищожиха всичко създадено от специалисти които никога не са били легенди, за 30 години. Може би си отмъщават затова че станаха големи спортисти, но след спорта кухи лейки. Вижте я буля Стефка, от жена-мечта, в желанието си да се поддържа, заприличала на застаряваща порно звезда.

    19:58 20.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коментар

    152 2 Отговор
    Пеевски я има на запис как смърка кокаин и прави св на един генерал. Всички "архиви" на Пеевски от "хотел Берлин" ще излязат скоро. Да ми мислят тези от ВСС, за които неморално поведение е престъпление

    Коментиран от #24

    20:01 20.04.2026

  • 8 залко падна ми в очите

    125 1 Отговор
    закъсала за пари и айде в политиката…

    20:02 20.04.2026

  • 9 Гост

    124 2 Отговор
    Колкото повече остарява Стефка толкова повече женската завист и злоба се проявява! Я не сакам да съм добре, я саком Лечева/ а от там и България/ да е ЗЛЕ!

    20:03 20.04.2026

  • 10 Бахтимир

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Китайска ще да е.

    20:03 20.04.2026

  • 11 Жоро

    121 1 Отговор
    Пълен резил.Неудобно ми е дори да коментирам. Пробвай в Турция, може и да стане.

    20:03 20.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    143 1 Отговор
    Беше легенда на спорта ,сега е легенда на ботокс и хелоурон ,отврат

    20:08 20.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Живи легенди

    108 4 Отговор
    На Стефка мозъка е като на Зеленото - пълна пихтия. Въобще не знае къде се намира.

    20:11 20.04.2026

  • 16 тъй де

    33 0 Отговор
    Мажав вот!

    20:15 20.04.2026

  • 17 Не бива да я пускат...

    84 1 Отговор
    в Народното Събрание, защото когато дойде време да си ходи от там, ще го заключи и ще вземе ключа със себе си. Това вече е отработено в репертоара на тази дъска/гъска?гъзка?/.

    20:21 20.04.2026

  • 18 Излага се

    90 0 Отговор
    Да пристане на Шопара си е дъното

    20:25 20.04.2026

  • 19 Стефкееее стефкееее

    79 1 Отговор
    Я се вземете със Прасето .!!! Да ви е честито !!!

    20:28 20.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НИКОГА НЕ Е КЪСНО

    95 0 Отговор
    ДА СТАНЕШ ЗА СМЯХ ! ПАРИ ЛИ ТИ ДАДОХА ЗА ДА СЕ ИЗЛОЖИШ ТАКА ?

    20:30 20.04.2026

  • 22 Срамът е голям , ама се орошава

    32 0 Отговор
    На половина ако си го признаеш !

    20:33 20.04.2026

  • 23 скачачка

    55 0 Отговор
    Ако е останало малко достойнство на тази тунингована пловдивчанка,да каже на онези да оттеглят жалбите си,а тя да се скрие и да се гледа на младини!

    20:34 20.04.2026

  • 24 не вярвам

    43 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коментар":

    Ако имаше записи и някакви архиви ,щеше да ги вади преди изборите , а не след тях .Сега просто няма никакъв смисъл .Колкото до Стефка , отдавна се разнасят какви ли не историй за нея , човещинка .

    20:38 20.04.2026

  • 25 скачащата кадъна

    50 0 Отговор
    Този път мина не под летвата ,ами направо под скочището.

    20:40 20.04.2026

  • 26 Иван

    45 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил

    20:51 20.04.2026

  • 27 Любопитко

    20 4 Отговор
    И след кат мина под феса, дъл са а обръснала тамейка доле, мий интересно?!?

    Коментиран от #29

    20:53 20.04.2026

  • 28 баба стевка

    34 0 Отговор
    В живота никога не е късно да се изложиш…

    20:57 20.04.2026

  • 29 По скоро

    11 2 Отговор

    До коментар #27 от "Любопитко":

    Се е измилa uзодзадзe...

    21:18 20.04.2026

  • 30 тепе

    23 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил!

    21:20 20.04.2026

  • 31 Хейт

    32 0 Отговор
    Не пуска кокала кучката!

    21:23 20.04.2026

  • 32 Уса

    31 0 Отговор
    Стоичков рекламира кренвирши а Стефка ботокси

    21:30 20.04.2026

  • 33 Гертруд

    21 0 Отговор
    Вампира носи Прада и палто от старозагорски норки...

    21:52 20.04.2026

  • 34 Перо

    11 1 Отговор
    Поредната мушенгия с платен вот!

    22:15 20.04.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    19 0 Отговор
    Абе, някой знае ли мъжът ѝ, дето я направи шампионка, що я изгони? Къде в мърсувала?

    Коментиран от #37

    22:21 20.04.2026

  • 36 Хъм...102?!

    21 0 Отговор
    Слаба ракия,Стефче...!
    НО!
    Силна излагация...🙄🫢!

    22:32 20.04.2026

  • 37 Къде ли?!

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "РЕАЛИСТ":

    На някоя чужда...,,върлина" е тренирала...висок скок...🫢!

    Коментиран от #39

    22:34 20.04.2026

  • 38 Българин 681

    17 0 Отговор
    Много е болезнено да паднеш от 209 см директно върху празната си глaвa.......

    22:42 20.04.2026

  • 39 Унуфри

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Къде ли?!":

    Тоя дето й се води треньор няма върлина, има сланинест батут. Да пада на меко като в желе.

    22:44 20.04.2026

  • 40 Няма да слушаме Меркел

    8 2 Отговор
    Пълна излагация! Ганчо чака фатмаци и спортисти да го оправят в свят променящ се с невъобразима скорост. Наистина бедността е най- справедливото наказание за глупостта.

    23:01 20.04.2026

  • 41 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Тая продължава да целува задника на прасето!

    00:54 21.04.2026

  • 42 Хмм

    3 0 Отговор
    не я искат нито в БОК, нито депутат

    04:07 21.04.2026

