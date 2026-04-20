Колко гласа получи Стефка Костадинова на парламентарните избори?

Легендарната българска спортистка и бивш ръководител на Българския олимпийски комитет, Стефка Костадинова, отново привлече вниманието – този път не на спортната арена, а в политическата надпревара.

На проведените парламентарни избори за 52-ро Народно събрание, тя оглави листата на ДПС в 16-ти многомандатен избирателен район (МИР) – Пловдив-град. Според официалните данни, Костадинова получи 48 преференциални гласа от избирателите в района.

Освен това, още 54 души, подкрепили ДПС, не са отбелязали конкретна преференция, което по избирателния закон автоматично добавя техния вот към водача на листата. Така общият брой на преференциите за Стефка Костадинова достигна 102.