Весела Лечева получи от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването

6 Май, 2026 14:16 1 056 9

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК, са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят Весела Лечева и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    9 4 Отговор
    И двете са мутреси. Смяна на местата, както се казва.

    Коментиран от #2

    14:19 06.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":

    Дърпат килимчето под краката на Момчето с магнита, както се казва😉❗

    14:25 06.05.2026

  • 3 Язък за буля Стефка

    13 0 Отговор
    Окипази си името, първо със нежеланието да пусне кокала, и после че лапна подир кокала на шиши. И с Тея операции и хиалуроно е заприличала на застаряваща порноактриса която мечтае да е на 20 и да скача от колкче на колче.

    Коментиран от #7

    14:26 06.05.2026

  • 4 Я,Пеевски разбра, че

    10 1 Отговор
    Вече е никой и се предаде.Само дето употреби Стефка за едното нищо.

    14:32 06.05.2026

  • 5 Цвете

    7 3 Отговор
    И ДВЕТЕ НЕ СТАВАТ. ЛАКОМИЯТА И БОГАТСТВАТА НАТРУПАНИ ПРИ ВТОРАТА ОТ УБИТИЯ Й МЪЖ, ХИЧ НЕ СА МАЛКО. 🥴

    14:38 06.05.2026

  • 6 Брей брей

    11 0 Отговор
    Какъв е този катарзис...

    14:44 06.05.2026

  • 7 Горгона

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Язък за буля Стефка":

    Завиждам на тези с колците, такова самообладение в трудна ситуация, направо новина за деня на храбростта.

    15:16 06.05.2026

  • 8 1234

    2 0 Отговор
    Стефка стана за резил. Колко високо скачаше и колко ниско падна.

    Коментиран от #9

    15:38 06.05.2026

  • 9 Будител

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "1234":

    Що бе. Весела , съвременната мутреса само БОК ли и липсва ? Хотели , игрални зали, застрахователни дружества ....в няколко държави...от скоро и гражданска отговорност. Има и фирми за бързи кредити. Мислиш , че е много читава ли ? Ами не е.

    15:43 06.05.2026

