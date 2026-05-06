Весела Лечева получи от Стефка Костадинова пълномощно до приключване на формалните съдебни процедури по вписването

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.
Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.
Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК, са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят Весела Лечева и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
Коментиран от #2
14:19 06.05.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Димитър Иванков - Митко Талисмана":Дърпат килимчето под краката на Момчето с магнита, както се казва😉❗
14:25 06.05.2026
3 Язък за буля Стефка
Коментиран от #7
14:26 06.05.2026
7 Горгона
До коментар #3 от "Язък за буля Стефка":Завиждам на тези с колците, такова самообладение в трудна ситуация, направо новина за деня на храбростта.
15:16 06.05.2026
8 1234
Коментиран от #9
15:38 06.05.2026
9 Будител
До коментар #8 от "1234":Що бе. Весела , съвременната мутреса само БОК ли и липсва ? Хотели , игрални зали, застрахователни дружества ....в няколко държави...от скоро и гражданска отговорност. Има и фирми за бързи кредити. Мислиш , че е много читава ли ? Ами не е.
15:43 06.05.2026