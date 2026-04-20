Гиорги Мамардашвили ще отсъства до месец от състава на Ливърпул след неприятна травма

Голямо облекчение за феновете на Ливърпул! Грузинският страж Гиорги Мамардашвили се размина с по-сериозна контузия и ще бъде извън терените между две и четири седмици, информира авторитетното издание The Athletic.

Инцидентът се случи по време на драматичното дерби срещу Евертън, завършило с победа 2:1 за "червените". Във второто полувреме, при попадението на Бето Бетункал за "карамелите", Мамардашвили стана жертва на нещастен сблъсък с Анди Робъртсън и нападателя на домакините. След тежкия удар вратарят бе изнесен от терена на носилка, а тревогата сред привържениците бе осезаема.

За щастие, последвалите медицински прегледи разсеяха първоначалните опасения за дългосрочно отсъствие. Лекарският екип на Ливърпул потвърди, че травмата не е толкова сериозна, колкото изглеждаше на пръв поглед, и Мамардашвили ще се нуждае от кратка почивка, за да се възстанови напълно.

В негово отсъствие, треньорският щаб на "мърсисайдци" ще разчита на Фреди Удман, който вече замени Мамардашвили в двубоя срещу Евертън.

Междувременно, Алисон Бекер продължава своето възстановяване и се очаква да се завърне в игра най-рано за сблъсъка с Манчестър Юнайтед на 3 май.