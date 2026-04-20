Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гиорги Мамардашвили ще отсъства до месец от състава на Ливърпул след неприятна травма

20 Април, 2026 20:57 798 0

  • ливърпул-
  • гиорги мамардашвили-
  • евертън-
  • фреди удман-
  • алисон бекер

"Червените" ще трябва да се справят без двамата си основни вратари

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямо облекчение за феновете на Ливърпул! Грузинският страж Гиорги Мамардашвили се размина с по-сериозна контузия и ще бъде извън терените между две и четири седмици, информира авторитетното издание The Athletic.

Инцидентът се случи по време на драматичното дерби срещу Евертън, завършило с победа 2:1 за "червените". Във второто полувреме, при попадението на Бето Бетункал за "карамелите", Мамардашвили стана жертва на нещастен сблъсък с Анди Робъртсън и нападателя на домакините. След тежкия удар вратарят бе изнесен от терена на носилка, а тревогата сред привържениците бе осезаема.

За щастие, последвалите медицински прегледи разсеяха първоначалните опасения за дългосрочно отсъствие. Лекарският екип на Ливърпул потвърди, че травмата не е толкова сериозна, колкото изглеждаше на пръв поглед, и Мамардашвили ще се нуждае от кратка почивка, за да се възстанови напълно.

В негово отсъствие, треньорският щаб на "мърсисайдци" ще разчита на Фреди Удман, който вече замени Мамардашвили в двубоя срещу Евертън.

Междувременно, Алисон Бекер продължава своето възстановяване и се очаква да се завърне в игра най-рано за сблъсъка с Манчестър Юнайтед на 3 май.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове