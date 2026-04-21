Лука Модрич бе обявен за Футболист №1 на Хърватия за 14-ти път

Лука Модрич бе обявен за Футболист №1 на Хърватия за 2025 година. 40-годишният футболист, който този сезон играе в Милан, печели тази награда за 14-ти път, като е неизменен победител в последните 10 г.

Модрич получи наградата в тренировъчния си лагер в Миланело от бившия защитник на „росонерите и Хърватия Дарио Шимич.

Носителят на „Златната топка“ през 2018-а е участвал на четири Световни първенства (2006, 2014, 2018 и 2022) и пет Европейски шампионата, а в момента със 193 мача се приближава до 200 срещи и то на Мондиал 2026.

Last Friday, Luka Modrić received his Croatian Football of the Year award from the Croatian FA! A huge honour and we are so proud of him 🇭🇷❤️@HNS_CFF pic.twitter.com/7eh91yzAoT — AC Milan (@acmilan) April 20, 2026