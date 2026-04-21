Лука Модрич бе обявен за Футболист №1 на Хърватия за 14-ти път

21 Април, 2026 14:00 712 2

40-годишният футболист, който този сезон играе в Милан, печели тази награда за 14-ти път, като е неизменен победител в последните 10 г.

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лука Модрич бе обявен за Футболист №1 на Хърватия за 2025 година. 40-годишният футболист, който този сезон играе в Милан, печели тази награда за 14-ти път, като е неизменен победител в последните 10 г.

Модрич получи наградата в тренировъчния си лагер в Миланело от бившия защитник на „росонерите и Хърватия Дарио Шимич.

Носителят на „Златната топка“ през 2018-а е участвал на четири Световни първенства (2006, 2014, 2018 и 2022) и пет Европейски шампионата, а в момента със 193 мача се приближава до 200 срещи и то на Мондиал 2026.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бистришкия Тигър от с.Банкя

    3 0 Отговор
    Ще натискам и аз, докато не стана премиер поне 15 пъти!

    14:06 21.04.2026

  • 2 Чао

    1 1 Отговор
    Супер заслужава го

    14:57 21.04.2026

